Çocukken hayali astronot olmak olanlar dikkat! Astronot olmak için ne yapılmalı, hangi eğitimlerden geçilmeli?

Astronot olmak, çocukluktan yetişkinliğe kadar pek çok kişinin hayalini kurduğu, ancak yalnızca az sayıda insanın ulaşabildiği bir hedef. Gelişen uzay teknolojileriyle birlikte, artık bu hayal daha ulaşılabilir hale geliyor. Peki, astronot olmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?