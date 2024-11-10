Çocukken hayali astronot olmak olanlar dikkat! Astronot olmak için ne yapılmalı, hangi eğitimlerden geçilmeli?
Astronot olmak, birçok insanın hayalini kurduğu bir meslek. Ancak bu hayale ulaşmak için bilimsel bilgi birikimi, fiziksel dayanıklılık ve uzun yıllar süren sıkı eğitim süreçlerinden geçmek gerekiyor. Günümüzde yalnızca devlet destekli kurumlar değil, özel sektörün de uzaya erişimi mümkün hale getirmesiyle, uzay yolculuğu daha ulaşılabilir hale gelmeye başladı. Peki, astronot olmak için hangi adımları atmak gerekiyor?
Astronot olmak, çocukluktan yetişkinliğe kadar pek çok kişinin hayalini kurduğu, ancak yalnızca az sayıda insanın ulaşabildiği bir hedef. Gelişen uzay teknolojileriyle birlikte, artık bu hayal daha ulaşılabilir hale geliyor. Peki, astronot olmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?
ASTRONOT OLMAK İÇİN GEREKEN EĞİTİM VE YETENEKLER
Astronot olmak isteyen birinin, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kapsamlı bir eğitim alması gerekiyor.
Genellikle uzay ajansları, mühendislik, fizik, biyoloji veya matematik gibi teknik alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip adayları tercih ediyor. Ayrıca astronot adaylarının, uçuş eğitimi ve zorlayıcı fiziksel ortamlarda deneyim sahibi olmaları önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Astronot adayları genellikle 30'lu yaşlarına kadar profesyonel alanda önemli bir deneyim kazanıyorlar. NASA gibi kurumlarda astronot olmak için en az iki yıl ilgili mesleki deneyim veya bir uçakta pilot olarak 1000 saatlik uçuş deneyimi isteniyor. Astronot adayları, aynı zamanda dayanıklılık gerektiren bir sağlık testini geçmek zorundalar.
NASA VE DİĞER UZAY AJANSLARI: BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ NİTELİKLER
Astronot olma yolunda en geleneksel yöntem, NASA gibi bir uzay ajansına başvurmak. NASA'nın astronot programına katılabilmek için ABD vatandaşı olmak ve STEM alanlarında yüksek lisans veya eşdeğer bir eğitime sahip olmak gerekiyor.
NASA ayrıca, adayların ilgili alanda iki yıl mesleki deneyime sahip olmalarını veya pilot olarak 1000 saat uçuş yapmış olmalarını tercih ediyor. Adaylar uzun süreli uzay yolculuklarına uygun olduklarını göstermek için bir dizi fiziksel ve psikolojik testten geçiyor.
Amerika dışındaki ülkeler için Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA), Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gibi kurumlar bulunuyor. Özellikle ESA, fiziksel engelli astronotlar için parastronot programını başlatarak bu alanda bir ilk olarak dikkat çekiyor.
FARKLI ASTRONOT TÜRLERİ VE GÖREV TANIMLARI
Astronot olmak isteyenler için NASA ve diğer uzay ajanslarında farklı roller bulunuyor. Bunlar arasında komutan veya pilot olarak görev alan “Pilot Astronotlar” ve uzay aracında deneyleri yürüten, ekipmanları koruyan “Görev Uzmanı Astronotlar” yer alıyor.
Görev Uzmanı Astronotlar; bilim, mühendislik veya tıp gibi çeşitli alanlardan gelen adaylardan seçiliyor. Her iki tür astronotun da aylarca süren yoğun bir eğitimden geçmeleri gerekiyor.
UZAY TURİZMİ: UZAYA GİTMEK ARTIK ÖZEL SEKTÖR İLE MÜMKÜN
Uzay yolculuğu yalnızca profesyonel astronotlar için değil, zenginler ve turistik amaçla gitmek isteyenler için de bir seçenek haline geliyor. Blue Origin ve Virgin Galactic gibi özel şirketler, suborbital uçuşlarla sınırlı bir süre yerçekimsiz ortam deneyimi sunuyor.
Bu uçuşlar, büyük bir maddi bütçeyi gerektiriyor; Virgin Galactic biletleri 450.000 dolara kadar ulaşabiliyor. Ancak, uzay turizminin popülaritesi arttıkça, fiyatların da düşmesi bekleniyor.
İŞTE BİR ASTRONOTTA ARANAN ÖZELLİKLER
Astronotlar fiziksel dayanıklılığın yanı sıra, liderlik, takım çalışması, iletişim yetenekleri ve yüksek zekâ gibi özelliklere de sahip olmalılar. Uyum sağlama yeteneği, çoklu görevleri yürütebilme becerisi ve stresli ortamlarda sakin kalabilme de oldukça önemli. Ayrıca, genellikle İngilizce bilmek zorunlu iken diğer diller de bir avantaj olarak görülüyor.
Kaynak: Space, Forbes