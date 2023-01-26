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Çocuklar AKM'de tiyatroya doyacak

Atatürk Kültür Merkezi yarıyıl tatilinde düzenlediği AKM Çocuk Sanat Merkezi atölyelerinin yanı sıra Çocuklar, Burnunu Kaybeden Palyaço, Kırmızı Pabuçlar, Gökkuşağının Altında, Kurbağa Prens, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, Kırmızı Başlıklı Kız, Mey ile Pom ‘Tekerlemeli Şarkılar’ oyunlarıyla çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Çocuklar AKM'de tiyatroya doyacak
HABERTURK.COM

Çocuklara hem eğlenceli hem de gelişmelerine katkı sağlayan çok sayıda etkinlik sunan Atatürk Kültür Merkezi, yarıyıl döneminde birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla çocuklara yepyeni ve unutamayacakları deneyimler yaşatacak.

Burnunu Kaybeden Palyaço oyununda AKM’den çocuk kahkahaları yükselecek!

Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelere taşınan Burnunu Kaybeden Palyaço, 26 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da AKM Tiyatro Salonunda çocuklarla buluşacak. Sirkte çalışan bir palyaçonun hikayesini aktaran oyun çocuklara ‘Yalnız, mutsuz, oyun oynayacak arkadaşı bile olmayan küçük bir kral mı olmak istersiniz yoksa insanlara mutluluk dağıtan, onlarla bir şeyler paylaşmanın güzelliğini tadan bir palyaço mu?’ sorusundan yola çıkarak keyifli bir hikâye sunuyor.

Danimarkalı masal ustası Hans Christian Andersen’in ‘Kırmızı Pabuçlar’ eseri AKM Tiyatro Salonunda…

Çocuk edebiyatının en başarılı yazarları arasında yer alan ve kendine özgü anlatım yöntemiyle en büyük ustalardan birisi olarak kabul gören Danimarkalı Christian Andersen’in ‘Kırmızı Pabuçlar’ masalından uyarlanan oyun, 27 Ocak Cuma günü saat 16.00’da AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Yoksul bir hizmetçi kız olan Karen’in dans tutkusunun şiirsel anlatım biçimiyle sahneleneceği oyun, çocukları yepyeni duygularla buluşturacak.

Dostluğun, kardeşliğin, başarının önemini aktaran sıcacık bir hikâye: Gökkuşağının Altında

29 Ocak Pazar günü saat 14.00’de AKM’nin minik ziyaretçileriyle buluşacak olan Gökkuşağının Altında, hırs, dostluk, paylaşım ve doğruluğun önemini çocuklara keyif dolu bir hikâyeyle aktaracak ve çocuklara yepyeni bakış açısı kazandıracak. Gökkuşağı Tiyatrosu’nda her gece birlikte gösteriye çıkan Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz, Müzisyen Chopin birbirlerini kıskanmakta ve tiyatronun en çok alkış alan sanatçısı olmak istemektedirler. Bu yüzden de sürekli birbirlerine oyun oynayarak hata yapmaya zorlamakta ve böylece de gösterilerinin başarısız olmasına neden olmaktadırlar. Olanlara daha fazla katlanamayan Gökkuşağı Tiyatrosu’nun patronu, onları tiyatrodan kovar çünkü dostluğun değerini anlamalarını istemektedir.

Kurbağa Prens ve arkadaşları şarkı ve danslarla zıplayarak çocuklara yepyeni bilgiler kazandıracak

‘Dostluk, sevgi, dürüstlük nedir? Mutlu olma yolunda ne derece önemlidir?’ gibi sorulardan yola çıkan Kurbağa Prens, 29 Ocak Pazar günü saat 14.00’de AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Kurbağa Prens ve arkadaşları, çocuklarla birlikte aradıkları sorulara yanıt bulacak.

En eğlenceli tekerleme geliştirme yöntemi: Mey ile Pom ‘Tekerlemeli Şarkılar’

Atatürk Kültür Merkezi, animasyon karakterler Mey ile Pom ile 30 Ocak günü saat 14.00’de AKM Tiyatro Salonunda çocuklara tekerleme yeteneklerini geliştirmeleri için keyif dolu bir etkinlik sunacak. Mey ile Pom ‘Tekerlemeli Şarkılar’la çocuklar öğrenecekleri tekerlemeleri doğru telaffuz etmeye çalışırken, başarma duygusunu yaşayacaklar ve kendilerine olan güvenleri artacak.

Sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyet konularıyla Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam AKM’de

Romanya’da, oyunları en çok sahnelenen yazarlardan biri olan ve Fransızca yazılarıyla büyük beğeni kazanan Matei Visniec imzalı Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, 1 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te AKM Tiyatro Salonunda minik tiyatroseverlerle buluşacak. Daha o yıl doğmuş olan kardan adam, baharın gelmesiyle yavaş yavaş erimeye başlar. Güneşin havayı ısıtmasıyla eridiğini öğrenen kardan adam, hayvan dostlarının da yardımıyla, su olup gitmeden Güneş ile buluşup, ondan yardım istemeye karar verir. Güneş ile karşılaştığındaysa kendinden çok hayvan dostlarını, doğadaki tomurcukları düşünür ve onlar için istekte bulunur. Cömert Güneş, bu düşünceli, koca yürekli kardan adamın yok olmasına izin vermez; doğanın sonsuz döngüsünde ona tatlı bir yer ayırır.

Kırmızı Başlıklı Kız yepyeni bir hikâyeyle çocuklara yeni dersler öğretiyor

Dünyanın en bilinen ve sevilen masallarının başında gelen Kırmızı Başlıklı Kız, Uygur Tiyatrosu’nun uyarladığı yepyeni versiyonuyla 1 ve 3 Şubat tarihlerinde saat 14.00’da AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Doğa ve Rüzgar adlı iki kardeş büyükannelerinin evine misafir olurlar. Gece uyumak üzere odalarına çekilirler fakat ikisini de uyku tutmaz. Canı sıkılan Rüzgar, Doğa'dan Kırmızı Başlıklı Kız masalını anlatmasını ister. Doğa başta çok istekli olmasa da masalı anlatmaya başlar. Masal ilerledikçe, odadaki eşyalar ve gardıroptaki giysiler hayal güçlerini tetikler. Böylece masal ile gerçek birbirine karışır ve iki kardeş, karanlık ormanda yollarını aramaya başlar.

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