Çocuklar Duymasın dizisi, 53. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan Çocuklar Duymasın dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Tuna’nın başı milyonluk yüzükle belaya giriyor; herkes yardımına koşuyor!

Taş Fırın Haluk, ailesinin etrafındaki tehlikeyi fark eder ve şüpheli adamı köşeye sıkıştırır. Günlerce Haluk’un, Meltem’in, Zeynep’in, Havuç’un ve Emine’nin peşinde olan şüpheli adamın gerçek kimliği ortaya çıkar. Şüpheli adam kimdir ve Çetinoğlu ailesinden ne istemektedir, büyük merak konusudur.

Öte yandan Tuna yeni bir reklam filmi üzerinde çalışmaya başlar. Çok değerli bir tek taş yüzük için reklam kampanyası hazırlaması gerekmektedir. Herkes Tuna’nın reklam kampanyası için Haluk ve Meltem’in evinde bir araya gelir ve hep birlikte düşünmeye başlarlar. Ancak yaşanan bir karışıklık sonucunda yüzük ortadan kaybolur.Tuna’nın başı fena halde derttedir. Yüzük nerededir?

Havuç yeni işiyle ilgili çok mutludur. Ancak hacklenmenin şokunu üstünden tam atmışken yepyeni ve daha büyük bir sorunla baş başa kalır. Havuç’u çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk), Pınar Altuğ (Meltem), Zeyno Günenç (Dominant Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan (Havuç), Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal), Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol (Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye), Buse Sinem İren (Simay), Alp Eren Khamis (Orçun), Öykü Güven (Merve), Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)

Senaryosunu Biral Güven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Bora Tekay'ın yaptığı Çocuklar Duymasın 53. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

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