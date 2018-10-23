Çocuklar Duymasın dizisi 54. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Çarşamba günü yayınlanacak olan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Çocuklar Duymasın dizisi oyuncuları ve 54. yeni bölüme dair detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Simay ve Emre'nin ayrılık kararı herkese büyük bir şok yaşatıyor!

Çocuklar Duymasın son bölümde kız isteme töreninin ardından dünürler nişan hazırlıklarına başlar. Bu süreçte Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna nişan bohçalarını vermek için kız tarafının evine gider. Meltem, bohçaların açılmamasından yana olsa da Sultan bohçaları açmaya başlar. Tam o esnada canlı yayın yapan Tuna ise ortalığı karıştırır. Aileler nişan ve düğün hazırlıklarına son sürat devam ederken Simay ve Emre arasında bir tatsızlık yaşanır. Herkes onların evleneceğini düşünürken genç çift herkesi şaşırtacak bir karar alır.

Havuç ve Simay ayrılmaya karar verir. Başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar. Peki Havuç ve Simay'ı ayrılık kararına sürükleyen sebep

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk), Pınar Altuğ (Meltem), Zeyno Günenç (Dominant Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran (Havuç), Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal), Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol (Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye), Buse Sinem İren (Simay), Alp Eren Khamis (Orçun), Öykü Güven (Merve), Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)

Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Bora Tekay'ın yönettiği Çocuklar Duymasın 54. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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