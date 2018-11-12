Çocuklar Duymasın dizisi Çarşamba akşamı 57. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek. Sultan Hanım, fazla kilolarından kurtulmak için herkesten yardım alıyor. Bir yandan da Hüseyin, mahkemelik oluyor! Emre ise, şirket olarak kredi çekme aşamasında sıkıntılar yaşıyor! İşte, Çocuklar Duymasın 57. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Emre, şirket olarak kredi çekme aşamasında sıkıntılar yaşıyor!
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Meltem'e sürpriz yapmak isteyen Haluk bunu başaramayınca onun gönlünü alabilmek için elinden geleni yapar ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz!
Çocuklar Duymasın son bölümde Tuna, Haluk'un Meltem'e sürpriz yapacağını söylüyor. Gönül'den bu sürprizi öğrenen Meltem ise seyahat için hazırlıklara başlıyor. Ancak Haluk'un bu durumdan haberi dahi yoktur. Tuna, Haluk'u uyarır ve hemen tatil için uçak bileti ayarlamaya çalışırlar. Aksilik bu ya o akşam için tüm uçak biletleri tükenmiştir. Haluk, Meltem'i hayal kırıklığına uğratmak istemese de bu durumda çaresiz kalır. Akşam eve geldiğinde gerçekleri Meltem'e açıklamak zorunda kalır. Bu durum karşısında çok üzülen Meltem, Haluk'un gönül alma çabalarına ne cevap verecek?
Öte yandan evlilik tarihleri belli olan Havuç ve Simay beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalıyor. Dünürler, Haluk ve Meltem'in evine geliyor. Düğünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Haluk ve Meltem ise bu durumun nedenini merak ediyor. Peki düğünün iptal olma sebebi ne? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak?
Çocuklar Duymasın dizisi, 57. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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