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'Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık para kazanamadık

'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs fıs İsmail' rolüyle ünlenen Süleyman Yağcı ile buluştuk. Yağcı, mesleki yolculuğunu ve değişen hayatını anlattı

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  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' özellikle ilk dönemlerinde büyük ilgi görmüştü.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı dizide 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle o dönem büyük şöhret yakalayan Süleyman Yağcı ile buluştuk. Rize'de ambulans şoförlüğü yaparken, tayinini isteyip İstanbul'a gelen ve oyunculuğa adım atan Yağcı, değişen hayatını anlattı.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Süleyman Yağcı'nın ilk ekranlarla tanışması 1989'da katıldığı bir yarışmayla olmuş. Ardından da 1995'te Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Yakıştır' yarışmasıyla televizyona çıkmış.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Süleyman Yağcı şunları söyledi: İlk televizyona çıkışım Cenk Koray'ın sunduğu 'Telekutu' yarışmasıyla oldu. Bir ay sonra da Mehmet Ali Erbil'in TRT’de sunduğu 'Yakıştır' yarışmasına katıldım. Bir izleyici olarak programın içeriğini çok beğeniyordum. Yarışmacılardan daha iyi bir performas sergileyeceğimi düşündüm. Ankara’ya gittim. Mehmet Ali Erbil'e 'Çok güzel program yapıyorsun ama yarışmacılar yeteneksiz' dedim. 'Nasıl yani? Sen daha iyisini mi yaparsın peki?' dedi. Ben de 'Bizde bir laf vardır, horon dışardan kolay görünür ama horona girince en berbatı sen olursun.' Yani ben ekranda izlediğimde daha iyisini yaparım diye düşündüm ama belki çıkınca ben en kötüsünü yapacağım onu bilemem' dedim. Telefon numaramı aldı, 15 gün sonra elemelere çağırdılar. Elemelerde doğaçlama yapılıyordu. 750 kişi içinden beni 1'nci olarak seçtiler.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Ambulans şoförlüğü yaptığı memleketi Rize'den tayinin isteyip 1996'da İstanbul'a gelen oyuncu, 'Çiçek Taksi', 'Kara Melek' ve 'Ayrılsak da Beraberiz' gibi dönemin çok izlenen dizilerinde almış. Ardından 'Dört Köşe Dünya' ile sinemada izleyici karşısına çıkan Yağcı, "Filmin yönetmeni Ünal Küpeli, beni çağırdı. 'Sen dedi şimdiye kadar neredeydin?' dedi. 'Rize’deydim' yanıtını verince, 'Senin gibi cevherin ne işi var orada ne yapıyordun' dedi. Sonrasında beni filmin kadrosuna dahil etti. Çektiği filmde herkes dublaj kullanırken, benim sesimi kullandı" diye konuştu.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    "AJANS SAHİBİ BANA İNANMADI"

    Ardından bir cast ajansına kayıt olan Süleyman Yağcı, ajans sahibiyle yaşadığı ilginç diyaloğu da anlattı:

    Ajansı sahibi sempatik bir hanımefendiydi. 'Abla, yollayabildiğin kadar dizilere gönder. Bana para vermişsin, vermemişsin önemli değil. Açıkçası ben sizi yapımcılara ulaşmak için merdiven olarak kullanacağım. Yarın ben gittiğimde Süleyman vefasız çıktın deme, bunu bil' dedim. Öyle bir kahkaha attı ki diğer odadaki kızlar geldiler 'ne oldu abla?' diye... O da 'bu Laz uşağı beni merdiven olarak kullanacakmış' dedi... Sonra, 'İstediğin zaman istediğin yere gidebilirsin, beni istediğin kadar merdiven olarak kullanabilirsin ama şunu unutma, bu kapıdan yüzlerce insan girdi. Hepsi hala benim elimde' dedi.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Ben de kendisine 'Olabilir, ben sadece bana küsme başka bir şey istemiyorum. Onlardan farklı olduğumu ispatlayacağım yeter ki bana küsme. Bir kahkaha daha attı ve 'Çocuklar Duymasın' büyük ilgi görünce ben de 4 ay sonra şöhret oldum ve gittim. Birol Bey’i (Güven)  aradı. 'Sen benim oyuncumu çaldın' demiş. Birol Güven de 'beni ilgilendirmez, sözleşmeniz varsa aranızda mahkemeye gidersiniz' demiş.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Süleyman Yağcı, kendisine asıl şöhreti getiren 'Çocuklar Duymasın'a katılma sürecini şöyle anlattı:

    Birol Güven, 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Dikkat Bebek Var' dizilerinde bana rol vermişti. Sonrasında 'Süleyman tam aradığım bir oyuncusun' diyerek 'Çocuklar Duymasın' adında yeni bir dizi yapacağını ve bana burada 'Patron İsmail' rolünü vereceğini söyledi. Ben de 'Ağabey inşallah bereketli olur' dedim. Dizi başladıuğı gibi patladı, reytinglerde zirveye oturduk. A Milli Takım'ın maçlarından daha çok izlenen bölümlerimiz oldu.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    "18 YIL ŞÖHRETLİ ŞOFÖRLÜK YAPTIM"

    Süleyman Yağcı, oyuncu olduktan sonra ambulans şoförlüğünü bırakmamış. Yağcı, "18 yıl şöhretli şoförlük yaptım. Ambulansla beni görünce şaşıran çok insan oluyordu. İnanamayıp ikizim olduğunu sananlar bile vardı" diye konuştu.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    "TAM İYİ PARALAR KAZANMAYA BAŞLADIK DİZİ BİTTİ"

    Oyuncu, "Çocuklar Duymasın'ndan iyi paralar kazandınız mı?" sorusunu işe şöyle yanıtladı:

    Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık. Devletten ayda aldığımı ben orada haftada alıyordum. Dediğim gibi parayı çok önemsemediğim için çok umursamadım. Ben insanların gönlünde taht kurmaya çalıştım. İyi paralar kazanmaya başladığımızda da dizi bitti.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Yağcı, 'Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının hem dizi saatlerinin uzamasına hem de oyuncuların 'havalara' girmesinin neden olduğunu belirtti. Dizi ilk yıllarında 40 dakika çekiliyordu. Sonra 1 saate, ardından da neredeyse 2 saate çıktı.

  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Sitcom buna dayanmakta zorlandı. Yani yapımcılar birbirlerini ezdiler. Yapımcılar kendi aralarında koordinasyon kurup, anlaşıp kanallara '40-50 dakikayı geçmeyelim' demediler. Burada senarist ne yapacak? O dakikaları doldurmak için yazacak da yazacak. Yani biz eğer ki 40 dakika üzerinden devam etseydik ve kadromuzu genişletmeseydik. Başladığımız gibi 10 kişi devam etseydik, bizim dizimiz hala reytinglerede zirveye oynardı. Dizi iyi izlenince hepimiz de biraz havalara girdik ama asıl neden dakikaların uzaması senaryonun sıkışması ve kadronun çoğalmasıydı.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Oyuncu ayrıca, "Dizi oyuncularıyla kopmadık. Whatsapp grubumuz var. 'Çocuklar Duymasın' ekibi olarak herkes kendi hayatında ama hala bir aileyiz" dedi.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Hayatının büyük bır kısmını Rize'de geçirdiğini ifade eden Yağcı, "Kaçkar Dağları karşısında bir ev yaptırdım. Emekliliğimi orada geçiriyorum. Yılın 3-4 ayı da İstanbul'a geliyorum" dedi.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    Süleyman Yağcı, geçen yıllara rağmen hiç değişmemesi hakkında ise, "Alkol ve sigara kullanmıyorum. Yediklerime de dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Şöhretimize karşılık iyi para kazanamadık

    "OYUNCULUĞU BIRAKMADIM, TEKLİF GELMİYOR"

    Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Yağcı, yapımcılara da sitem etti: Telefon ile ne zaman bir kurumun müşteri hizmetlerini arayayım sesimden bile beni tanıyorlar. Karadeniz dizileri ve filmleri çekiliyor ama 'Fıs fıs İsmail' akıllarına nedense gelmiyor. Karadenizliyim ama rol vermiyorlar, anlamış değilim.

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