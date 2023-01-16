Çocuklar için eğlence başlıyor

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Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi, 20 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box’ta her yaştan Küçük Prens hayranları için eşsiz bir dijital deneyim yaşatacak. Tiyatronun teknoloji ile buluştuğu benzersiz deneyim sömestr tatili boyunca izlenebilecek.

Gün boyu farklı seanslarda sunulacak olan 40 dakikalık bu sürükleyici deneyim, 360 derecelik üç boyutlu prodüksiyonu ile izleyicilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak.



DİNOZORLAR İNGİLTERE’DEN İSTANBUL’A AYAK BASIYOR



Her gösterimi olağanüstü beğeni alan, İngiltere kökenli “DINOSAUR WORLD LIVE” etkinliği de yine sömestr tatili boyunca Maximum Uniq Hall’de!

31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında BKM Organizasyonu ile İstanbul’da sahne alacak olan bu organizasyon 3 yaş ve üstü tüm izleyicilerini milyonlarca yıl öncesine, dinozorların gizemli dünyasına götürecek!

Dinosaur World Live, dev dinozorları sahneye baş döndürücü kuklalarla taşırken, sizi ve minik izleyicilerini dinozorların dolaştığı çağa geri döndürecek.

Her iki etkinliğin de biletleri satışta.