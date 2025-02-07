Çocuklar için 'İçimdeki Şehir' atölyesi

Borusan Contemporary, çocukların yaratıcılıklarını desteklemeyi ve onlara yeni bakış açıları kazandırmayı amaçladığı atölyelerine devam ediyor. 8, 9,15 ve 23 Şubat tarihlerinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek etkinliklerde 4-6, 6-8, 7-10, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, sanat eserlerini incelerken, kendi yaratıcılıklarını özgürce ifade etme fırsatı bulacaklar. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo tarafından, Borusan Contemporary sergileri ile Perili Köşk’ün ilham verici atmosferinden esinlenerek tasarlanan özgün atölyeler, çocukları unutmayacakları sanat dolu bir yolculuğa çıkaracak. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde farklı teknikler deneyerek, el becerilerini geliştirirken, sanatın büyülü dünyasını keşfedecekler.

Bu yıl Borusan Contemporary çocuk atölyelerine, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın eğitim programı olan ve bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan Hikâye Evi de dâhil oldu. Çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini hedefleyen Borusan Hikâye Evi, Borusan Contemporary’deki çocuk atölyelerinde 4-6 yaş grubuna odaklanıyor. Bu atölyeler, “Jeux dramatiques” alanının ülkemizdeki en önemli temsilcisi Bahar Gürey rehberliğinde, Borusan Contemporary’nin 2024-2025 sezonunda ağırladığı Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “İçimdeki Şehir”den ilham alarak düzenleniyor. Etkinliklerde çocuklar, duygularını ifade etmenin, hikâyeler anlatmanın ve yeni dünyalar keşfetmenin keyfini çıkaracaklar.

atölyepikolo’nun geçici ve koleksiyon sergileriyle paralel olarak düzenlediği yaratıcı atölyelerde ise çocuklar, meraklarını keşfetmeye, araştırma yapmaya, soru sormaya, sorgulamaya, tasarlamaya ve bilgiyi yapılandırmaya teşvik ediliyor.

Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri Şubat Programı:

Şehri hareketlendir!

Borusan Hikâye Evi’nin geliştirdiği “Şehri hareketlendir!” başlıklı atölye, 8 Şubat Cumartesi ve 15 Şubat Cumartesi saat 11.00’de 4-6 yaş grubundaki çocuklar ve bakım verenleri ile buluşuyor. Bahar Gürey, Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” adlı monografik sergisinde yer alan enstalasyonlarından esinlenerek, Perili Köşk’ün dingin atmosferinde okul öncesi çocuklar için “Şehri Hareketlendir!” isimli bir atölye tasarladı. Yaratıcı dans yönteminin kullanıldığı bu atölyede çocuklar, bakım verenleriyle birlikte bir şehre bakmayı, bazen yeniden tasarlamayı ve en önemlisi kendi bedenleriyle o şehrin hayalini kurmayı deneyimleyecekler.

REKLAM Nefes Almayı Unutma 8 Şubat Cumartesi ve 15 Şubat Cumartesi saat 12.30’da 4-6 yaş çocuklar ve bakım verenleriyle birlikte Borusan Hikâye Evi’nin geliştirdiği “Nefes Almayı Unutma” başlıklı atölyede buluşuyor. Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in İçimdeki Şehir (2024) adlı monografik sergisindeki enstalasyonlardan esinlenen atölyede Perili Köşk’ün dingin atmosferinde okul-öncesi çocuklar için “Şehri Hareketlendir!’’ atölyesi gerçekleştirilecek. Yaratıcı dans yönteminin kullanıldığı bu atölyede çocuklar, ebeveynleriyle birlikte bir şehre bakmayı, bazen yeniden tasarlamayı ve en önemlisi kendi bedenleriyle o şehrin hayalini kurmayı deneyimleyecekler. Tanıdık Bir Yüz 9 Şubat Pazar günü saat 11.00’de 4-6 yaş çocuklar bakım verenleriyle birlikte atölyepikolo tarafından hazırlanan “Tanıdık Bir Yüz” başlıklı atölyede bir araya geliyor. Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalardan oluşan Edebi Prelüd sergisinde yer alan sanatçı Jamie Salmon’un Asım Kocabıyık (2017) isimli eserinden ilham alınarak çocuklarla heykel sanatı üzerine sohbet edilecek. Sanatsal ifade aracılığıyla portre ve otoportrelerin yalnızca aynaya yansıyan suretleri değil, kendilik algısına dair bir keşif süreci olduğu yaratıcı bir çalışma üretilerek deneyimlenecek. Atölyenin üretim sürecinde, çocuklar, farklı malzemeler kullanarak kendilerine eşlik eden yetişkinlerin büstlerini yapacaklar. Hayallere Giden Merdiven 9 Şubat Pazar günü saat 13.00’te 7-11 yaş çocuklar atölyepikolo tarafından hazırlanan “Hayallere Giden Merdiven” başlıklı atölyede bir araya geliyor. Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in İçimdeki Şehir başlıklı kişisel sergisinde yer alan “Yükselen Merdiven” (2024) yapıtından ilham alınacak bu çalışmada heykel kavramına odaklanılacak. Atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar, sanatçının eserinden ilhamla ip, karton, çubuk, boyalar ve doğadan toplanan farklı malzemeler kullanarak kendilerini basamak basamak hayallerine doğru götüreceği mini merdivenlerini tasarlayacaklar. Şehirde Bir Gün 23 Şubat Pazar günü saat 11.00’de 6-8 yaş çocuklar atölyepikolo tarafından gerçekleştirilen “Şehirde Bir Gün” atölyesinde kendi şehirlerini tasarlayacaklar. Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in İçimdeki Şehir başlıklı kişisel sergisinde yer alan ‘’Uyurgezerler’’ (2017) yapıtından ilham alınan bu atölyede çocuklarla gündelik yaşamdaki rutinler üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar çizim ve kolaj tekniği ile farklı malzemeler kullanarak kendi ütopik şehirlerini ve bu şehirde yaşayan beş hayali karakterin kuklalarını tasarlayacaklar. Çalışma sonunda her çocuk kendi hareketli resimleri ve kuklaları ile atölyeden ayrılacak.