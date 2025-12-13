Çocuklar için yeni oyun: Sihirli Oyuncak

Türkiye’nin üçüncü ödenekli tiyatrosu Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş liderliğinde, çocukların hayal gücünü besleyen, dostluğun ve paylaşmanın evrensel önemini ele alan yepyeni oyunu "Prenses Lina ve Oyuncak Arkadaşı Stella" ile minik izleyicileri selamlıyor. Oyun 14, 21 ve 28 Aralık 2025 Pazar günleri saat 13.00’te Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Zerrin Akdenizli'nin kaleme aldığı, Kadir Hasman'ın yönettiği bu keyifli ve öğretici eser, saray duvarlarının ardında yeşeren bir dostluğun sürprizlerle dolu macerasına odaklanıyor.

REKLAM

Oyun, görkemli bir sarayda, bolluk ve ihtişam içinde fakat yalnız büyüyen genç Prenses Lina'nın hikâyesini anlatıyor. Krallığın katı kuralları ve yüksek duvarlarıyla dış dünyadan yalıtılmış yaşayan Lina'nın tek eksiği bir arkadaştır. Bu yalnızlık, bir gün saray bahçesine sızmayı başaran yaşıtı Stella ile tanışmasıyla son bulur.

Farklı dünyalardan gelen bu iki kız çocuğu, kısa sürede ayrılmaz bir ikili olur. Stella, Lina'ya oyun oynamanın ve hayal kurmanın gerçek zevkini öğretirken, Prenses Lina da en değerli şeyin, sahip olduklarını paylaşmaktan ve sevgi dolu bir dostluktan geçtiğini keşfeder. Birbirlerinden ayrılmaya gönlü el vermeyen iki arkadaşın, Stella'yı "oyuncak" kılığında saraya sokma planı, oyunu hem komik hem de heyecan verici bir serüvene taşıyor.

Kadir Hasman rejisiyle sahneye taşınan oyunun dinamik koreografisi Gülçin Yiğit imzası taşırken; Suzan Erbilgin Tunca’nın yaratıcı dekor ve kostüm tasarımları, sarayın görkemi ile dış dünyanın sadeliği arasındaki kontrastı başarıyla yansıtıyor. Uğur Çerkezoğlu’nun müzik tasarımı ve İlker Dursun’un ışık tasarımı ise hikâyenin büyülü atmosferini tamamlıyor. Bahar Yılmazer, Emir Taha Sarı, Gülçin Yiğit, Nadide Özkaya ve Taha Tegin Özdemir gibi yetenekli sanatçıların rol aldığı yapım, çocuk psikolojisine uygun bir rehberlik sağlamak amacıyla Pedagog Buket Yılmaz’ın danışmanlığında hazırlandı. Yönetmen Kadir Hasman, oyunun temel mesajını şöyle anlatıyor: "Prenses Lina ve Stella'nın hikâyesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere gerçek zenginliğin mal mülk değil, sevgi ve dostluk olduğunu hatırlatıyor. Yalnızlığın, kurallar ne kadar parlak olursa olsun kalbi nasıl karartabileceğini; buna karşılık bir arkadaşın hayal gücünün ise hayatı nasıl renklendirebileceğini gösteriyoruz. Tüm çocuklarımızı bu sıcak ve eğlenceli hikâyeye bekliyoruz."