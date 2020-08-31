Çocuklar pandemiden ne öğrendi?

Çoğu çocuk, onlara izin verilenden daha uzun zamanı bilgisayarda, cep telefonuyla ve televizyondan ders konularını takip etmeye başladı. Bir yetişkin gibi günlerini ve saatlerini organize eder hale geldiler, koşullar okulun ders zili olmadan kendilerini ayarlamak zorunda bıraktı. Okuldaki eğitime geri döndüklerinde müfredatın gerisinde olacaklar.

Aslında çocuklar pandemiden çok şey öğrendi

Bizimle vakit geçirmek çocukların pandemi sürecinde sahip oldukları en değerli şeydi, çünkü sınırsızca ihtiyaç duydukları anne ve babalarıyla günlerce aynı evde bir arada kaldılar. Çocuklarımızın okuldan uzak kalması, eğitimlerinin eksik olduğu anlamına gelmiyor. Aslında hiçbir okul müfredatının veremeyeceği bilgilerle donatıldılar. Ve hiç durmadan öğrenmeye devam ettiler. Peki çocuklarımız neler öğrendiler?