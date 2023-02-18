"Çocuklara depremle ilgili görüntüleri izletmeyin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Çocuklara depremle ilgili görüntüleri izletmeyin"

Doğal afetlerin çocuklarda duygusal olarak korku, kaygı, öfke, suçluluk, üzüntü gibi hislere neden olabildiğini söyleyen Dr. Hande Tanal, "Deprem sonrası çocuklarda; dikkat eksikliği, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, aşırı hareketlilik, huzursuzluk, odaklanamama gözlenebilir. Parmak emme, bebeksi davranışlar, tırnak yeme gibi davranışlar gözlenebilir. Organik bir nedeni olmayan baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Ekran başında izlenen bazı görüntüler çocukları olumsuz etkileyebilir. Çocuğun korku ve endişesini artırabilir. Bu nedenle çocuklarla deprem hakkında konuşulmalı ancak depremle ilgili içeriği denetlenemeyen haberlere ve görüntülere maruz kalmaya engel olunmalıdır. Onlara açık ve net bilgiler vererek güven ortamı oluşturulmalıdır" dedi

Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Tanal, “Deprem sonrası çocuklarda; dikkat eksikliği, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, aşırı hareketlilik, huzursuzluk, odaklanamama gözlenebilir. Parmak emme, bebeksi davranışlar, tırnak yeme gibi davranışlar gözlenebilir. Organik bir nedeni olmayan baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Davranışsal olarak gelişimlerinde gerileme, insanlardan uzaklaşma, kendini izole etme görülebilir. Deprem çocuklarda güvende olmadığını hissettirerek kaygıya yol açar ve belirsizlik içinde hissettirir. Çocukların etkilenme düzeyi yaşına, gelişimine, ailesi ile olan ilişkilerine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle okul öncesi çocuklar soyut düşünemedikleri için depremi zihinlerinde anlamlandıramazlar ve deprem belirsiz bir kavram olduğu için çocuklarda yoğun endişe, kaygı ve güvensizlik yaratabilir” diye konuştu.

KAYGILARINI İFADE ETMELERİNE İZİN VERİLMELİ

Ebeveynlerin bu süreçle nasıl başa çıktıklarının da çocuklarının duygu durumları için çok önemli olduğunu aktaran Dr. Tanal, “Tıpkı ölüm ve diğer doğal felaketlerde olduğu gibi depremle ilgili çocuğa yapılacak açıklama da çocuğun yaşına ve gelişimsel seviyesine uygun olmadır. Bu süreçte çocuklar en çok güvende olduklarını hissetmek isterler. Güvende ve korunuyor olduğunu hissetmek çocukların bu süreçle başa çıkmasını kolaylaştırır. Çocukların depremle ilgili sorular sormalarına, kaygılarını ifade etmelerine izin verilmelidir. Çocuklara her konuda açık ve somut olmak; yaşına uygun ve gerçek cevaplar vermek çok önemlidir. Çocuklar yaşanan olayı anlamlandırmada, duygularını ifade etmekte zorluk yaşayabilirler. Yaşanan olumsuzluklardan kendilerini sorumlu tutabilirler. Aileler deprem anı dışındaki korkularına, tepkilerine, yas biçimlerine dikkat etmelidirler. Çocuklar, yetişkinlerin özellikle ebeveynlerinin davranışlarını model alarak içselleştirir ve ona göre davranış biçimleri geliştirirler” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA HİÇBİR ŞEY YANSITMAMAK DOĞRU DEĞİL

Çocukların depremle ilgili konuşmalara, haberlere ve görüntülere maruz kalmamalarına dikkat etmek gerektiğini belirten Dr. Tanal, “Deprem kaynaklı kaybetme korkusu ve kaygılar çocuklar kendini güvende hissettikçe azalır. Deprem ile ilgili gerçekleri çocuklardan saklamak, onlara hiçbir şey yansıtmamak da doğru değildir. Çocukların duygusal gelişimine uygun ve anlayabilecekleri şekilde olanlar aktarılmalıdır. Yaşananlarla ilgili çözümler ve baş etme yolları da sunulmalıdır. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edildiği, herkesin bir dayanışma içinde olduğu, ailece kendilerinin de depremden etkilenenlere yardım ettiklerini bilmek çocukların kaygılarını azaltmaya yardımcı olur. Ekran başında izlenen bazı görüntüler çocukları olumsuz etkileyebilir. Çocuğun korku ve endişesini artırabilir. Bu nedenle çocuklarla deprem hakkında konuşulmalı ancak depremle ilgili içeriği denetlenemeyen haberlere ve görüntülere maruz kalmaya engel olunmalıdır. Onlara açık ve net bilgiler vererek güven ortamı oluşturulmalıdır” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara bin glikoz ölçüm cihazı dağıtılacak
SAĞLIK Deprem bölgesindeki diyabetli çocuklara 1000 glikoz ...
Son dakika haberi Bakan Koca: Riskler şu an kontrol altındadır
SAĞLIK Bakan Koca: Bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler ...
Deprem bölgesinde inceleme yaptılar! Prof. Dr. Yavuz: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
SAĞLIK Deprem bölgesinde inceleme yaptılar! Prof. Dr. ...
Öğretmenler okulun ilk günlerinde öğrencilere nasıl davranmalı?
SAĞLIK Öğretmenler okulun ilk günlerinde öğrencilere nasıl ...
Depremzede bebeklerin beslenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler
SAĞLIK Depremzede bebekleri beslerken dikkat!
"Çocukların da yas tutmasına izin verin" önerisi
SAĞLIK Çocukların da yas tutmasına izin verin
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi ...
Depremzedelerin "ruhsal yaraları" psikiyatri kliniğinde sarılıyor
SAĞLIK Depremzedelerin "ruhsal yaraları" psikiyatri ...
Prof. Dr. Güner'den afet bölgesindeki salgınlara karşı uyarı!
SAĞLIK Prof. Dr. Güner'den afet bölgesindeki salgınlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.