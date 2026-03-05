Çocuklara sosyal medya yasağı maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi? 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geleceğini duyurdu. Böylelikle 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirilmiş olacak. Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu. Peki Çocuklara sosyal medya yasağı maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi?
Sosyal medya platformu kullanan çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi içeren kanun teklifi geliyor. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak. Peki sosyal medya yasağı nedir, maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NEDİR, MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kanun'un, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı hükümde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.
DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz." dedi.
Usta, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.
Usta, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli faydalananların ödemelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını anlattı.
Kanun teklifinin yürütme ve yürürlük maddeleriyle 29 maddeden oluştuğunu kaydeden Usta, "Doğum izniyle ilgili sürecin başlaması kanunlaşmayla birlikte şu an mevcutta doğum izninde olan tüm annelerin kullanabileceği şekilde planlanmıştır." diye konuştu.
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta, kanun teklifinin önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmesini beklediklerini, en kısa sürede de Genel Kurul gündemine getirmeyi hedeflediklerini aktardı.
Yasa teklifi, çocukların sosyal medya ve dijital oyun platformlarını kullanmalarına yaş kategorilerine göre yasak ve sınırlama öngörüyor.