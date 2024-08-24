Ruh sağlığını etkileyen faktörler nelerdir? Çocukların ruh sağlığını etkileyen altı duygusal faktör nelerdir?
Çocukken farkına varamadığımız duygusal ihtiyaçlarımızı, ebeveyn olduktan sonra çok daha iyi fark ederiz. En önemli sorumluluklarımızdan biri ise çocuklarımızın duygusal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayabilmektir. Peki nedir bu duygusal ihtiyaçlar?
Anne ve baba olarak çocuklarımızın ruh sağlığı bizim elimizdedir. Ebeveyn olarak, çocuklarımızın ruh sağlığını etkileyecek konuları bilmemiz gerekir. İşte, 6 başlıkta çocukların duygusal ihtiyaçları...
1. DİKKAT
Çocuğunuz size bakmanızı, onunla konuşmanızı ve sürekli onu onaylamanızı istiyorsa, bu bazen stresli olabilir. Ancak, bunu can sıkıcı veya manipülatif bir şekilde yapmadıklarını fark etmek önemlidir.
Bunu yapıyorlar çünkü sizin ilginize ihtiyaç duyuyorlar. Onlara gösterdiğiniz ilgi, kendi öz kimliklerini oluşturmalarına ve sizinle bağ kurmalarına yardımcı olur.
2. ANLAYIŞ
Çocuğunuzun size güvenmeyi öğrenebilmesi için onu anladığınızı bilmesi gerekir. Onları anlayarak, mücadelelerinde onlara yardımcı olabilir ve engellerin üstesinden gelmeyi öğrenmelerine destek olabilirsiniz. Ancak, sizinle konuşmaya çalıştıklarında onları susturursanız, onların sizi anlamadığınızı düşünecek ve artık size güvenemeyeceklerini hissedeceklerdir.
3. YAPI
Eğer katı bir ailede büyüdüyseniz, daha anlayışlı bir ebeveyn olmak cazip gelebilir. Aileniz gibi fazla katı olmanıza gerek olmasa da, biraz yapıya ihtiyaç vardır. Yapı, çocuklara sınırlarının ne olduğunu gösterir.
Sahip oldukları sınırları tanımlar ve onlara iyi tanımlanmış kurallar verir. Bu olmadan, çocuklar her zaman sallantılı bir zeminde olduklarını hissedeceklerdir ve endişeli olacaklardır.
4. SEVGİNİZİ BELLİ EDİN
Çocuğunuzun onu ne kadar sevdiğinizi bilmesi gerekir. Çocuklar, ne kadar değerli olduklarını, kendilerine ne kadar sevgi gösterildiğine göre değerlendirirler. Çocuğunuza karşı duygusal olarak korumacı davrandığınızda, düşük özsaygının hâkim olmasına zemin hazırlamış olursunuz.
5. DOĞRULAMA
Küçük çocuğunuz en sevdiği oyuncağını kaybettiği için ağlayarak ve üzgün bir şekilde size geldiğinde, bunun gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama onlar için bu büyük bir olaydır. Çocuğunuz size ağlayarak geldiğinde, “Ağlamayı kes, o kadar da kötü değil” diyerek ağlamasını durdurmak (ona yardım etmek) isteyebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda çocuğunuzu dikkate almıyorsunuz demektir.
Duygusal geçersiz kılma, çocuklara duyguların her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken ve kötü şeyler olduğunu öğretir. Bu da duygusal bastırmaya yol açarak bağımlılığa, rol yapmaya ve diğer duygusal olarak olgunlaşmamış davranışlara neden olabilir.
6. KAPSAYICILIK
Küçük çocuğunuz kendisini ailenin bir parçası gibi hissetmek ister. Dahil edilmek ve ait olduklarını hissetmek isterler. Dahil edildiklerini hissetmek için bir şeyler yapmaları gerekir. Büyüdükçe onlara küçük ev işleri vererek, onlara ihtiyaç duyulduğunu hissettirirsiniz. Kulağa garip gelebilir ama bu kesinlikle duygusal bir ihtiyaçtır.
Kaynak: Awarenessact