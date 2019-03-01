İntihar oyunu olan Momo, youtube videolarına sızdı. Çizgi filmlerde, oyun ve ürün tanıtımlarında ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Dünyanın gündeminde çocukları intihara sürükleyen oyunlar var. Bunun üzerine ailelere, çocuklarının izledikleri içeriklere yönelik uyarı yapıldı.

İntihara sürükleyen oyunlardan biri de, son günlerde video paylaşım sitelerinde de boy göstermeye başlayan Momo.

Konuyla alakalı olarak harekete geçen İngiltere Ulusal İnternet Güvenlik Dairesi, ailelere bir uyarı mesajı yayınladı.

Mesajda, ailelere çocuklarındaki davranışları gözlemleme, onları internette yalnız bırakmamaları tavsiye edildi. Ayrıca 'Bir sonraki videoyu otomatik oynatma seçeneğini kaldırın' denildi.

Momo oyununda, korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve onları tehdit ediyor.

2018 yılının Ağustos ayında Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun intiharı Momo ile ilişkilendirilmişti. İngiltere'de ise 5 yaşındaki bir çocuğun çizgi film izlerken beliren Momo'nun talimatıyla saçlarını kesmesi endişelere yol açmıştı.