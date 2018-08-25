Hindistan'da 18 yaşındaki bir çocuk kendisini astı. Hindistan'ın Darjeeling şehrinde, evinin yakınlarında cansız bedeni bulunan Manish Sarki'nin ölüm nedeninin Momo intihar oyunu olabileceği üzerinde duruluyor. Polisler, çocuğun Momo kurbanı olma ihtimalini araştırıyor.

WHATSAPP ÜZERİNDEN YAYILAN TEHLİKE!

130 GENCİ ÖLDÜREN OYUN

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre; ebeveynler, Momo'nun bir sonraki Mavi Balina oyunu olacağı konusunda uyarılıyorlar. Mavi Balina oyunu Rusya genelinde en az 130 gencin ölümüne neden olmuştu.

Uzmanlar, Momo'nun kişisel verileri çaldığı, taciz, gasp, anksiyete, depresyon ve uykusuzluk gibi problemleri de beraberinde getirdiği konusunda uyardı.

'MAVİ BALİNA'DAN SONRA YAYILAN İKİNCİ TEHLİKE...

AVRUPALI YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Avrupa'daki yetkililer, gençleri ve anne-babaları Momo hakkında uyarmak için bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Bu konuda konuşmak isteyenler için ücretsiz arama yapacakları bir numara ve websitesi adresi paylaşıldı.

Mavi Balina, gençlerin kendini yaralama, korku filmleri izleme ve olağandışı saatlerde uyanma gibi dehşet verici günlük görevleri üstlenmeleri için cesaretlendirilen bir sosyal medya olgusuydu. Manipülatif sosyal medya kullanıcıları tarafından verilen görevler arasında 'kendini öldür' isteği de bulunuyordu.

UZMANLAR MAVİ BALİNA OYUNUNA KARŞI UYARDI