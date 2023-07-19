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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 ölü

        Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü: Bıçakla öldürüldü

        İzmir'in Torbalı ilçesinde çocukların tartışmasına aileler karıştı. Aileler arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:09
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        Çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 ölü
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        İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan Celal Bulut (32), hastanede hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çocuklar arasındaki tartışmaya aileler karıştı. Sopalı bıçaklı kavgada Celal Bulut (32) bıçakla yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        *Fotoğraflar: DHA

        #izmir haberleri
        #Torbalı
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