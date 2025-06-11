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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklarını görmek istedi, öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Çocuklarını görmek istedi, öldürüldü!

        Sakarya'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda çocuklarını görmek için Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen 48 yaşındaki Emir K. adlı kadın, eski kocası R.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken, katil zanlısı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:02
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        Çocuklarını görmek istedi, öldürüldü!
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        Zonguldak'tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen ve eski kocası tarafından silahla vurularak yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi Emir K.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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