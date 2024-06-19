Çocuklarını rehin aldı, camdan sarkıttı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Eşiyle kavga edip hırsını küçük evlatlarından çıkardı. Üç çocuğunu evde rehin aldı. Ayaklarından tutup metrelerce yüksekten sarkıttı. Çocukları eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri kurtardı.
Giriş: 19.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:48
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Eşiyle kavga edip hırsını küçük evlatlarından çıkardı.
Üç çocuğunu evde rehin aldı.
Ayaklarından tutup metrelerce yüksekten sarkıttı.
Çocukları eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri kurtardı.
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