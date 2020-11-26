Emin olun ki yaşlandığınızda, bu anları hatırladıklarında siz de onlarla birlikte duygulanacaksınız. İşte çocuklarınıza, onları sevdiğinizi hissettirmenin en kolay 15 yolu:

Akıllı telefonunuzu kapatın

İşten eve geldiğinizde ya da çocuklarınız okuldan döndüğünde, telefonunuzu bırakın ve en azından ilk bir saat boyunca tüm dikkatinizi onlara verin. Dikkatinizin gelen mesajlarla dağılmayacağını bilen çocuğunuz, bu hareketinize bayılacak. Yapılan araştırmalara göre, çocukların büyük çoğunluğu, ebeveynlerinin sürekli telefonları ile ilgilendiklerinden şikâyet ediyor.

Yemek zamanlarında televizyonu kapatın

Çocuğunuz, ilginiz için televizyondaki reklamlarla yarışmak zorunda kalmamalı. Yemek zamanı, tüm ailenin birlikte olduğu ender anlardan. Bunun çocuklar açısından müthiş avantajları var. Acele olmadığı için daha sağlıklı bir şekilde beslenirler. Ayrıca ebeveynlerinin eşliğinden keyif alırlar ve ileriki yıllarda beslenme bozuklukları geliştirme ihtimalleri azalır.

Yatma saatini değerli anlara dönüştürün

Söz konusu özellikle küçük çocuklar olduğunda, emin olun okuduğunuz hikayeler eşliğinde uykuya daldıkları zamanları kıymetle anacaklar. Yatma saati, son derece rahatlatıcı bir deneyime dönüşür ve ebeveyn ile çocuk arasında eşsiz bir bağın oluşmasına katkıda bulunur. Çocuğun beyin gelişiminde etkili olduğunu da atlamamak gerek.

Fiziksel ilgi gösterin

Yapılan birçok araştırma, çocukların sevgi ve sıcaklıkla geliştiklerini gösteriyor. Fiziksel temas, çocuğun sevildiğini hissetmesini sağlar ve dolayısıyla özgüveninde yükseliş yaşanır. Abartmaya gerek yok – günde bir kez minik bir öpücük ya da sarılma, harikalar yaratacaktır. Çocuğunuzun agresifleşmesi, anti-sosyal bozukluk gibi davranışsal problemler çıkarmasını önleyecektir. Ergenlik çağındaki çocuklar, fiziksel ilgiye karşı utanç duyabilirler; bu durumda da destek ve empati dolu sözcükler, her zaman var olmalı.

Her bir çocuğunuzla kaliteli zaman geçirin

Ebeveynlerin çocukları ile bire bir vakit geçirmeleri, çocuklar açısından çok önemli. Çünkü kardeşleri, abileri ya da ablaları olmadığında, kendilerini özel hissediyorlar. Birlikte spor yapın, yemek pişirin ya da ev işlerini halledin. Çocuklarınıza, onları gerçekten sevdiğinizi be onlara ne kadar değer verdiğinizi göstermenin daha iyi bir yolu yok.

Onları sevgi ve ilgi ile disipline edin

Günümüzde hala çocukları döverek disipline etmenin, işin en etkili ve en kısa yolu olduğuna inanan ebeveynler var. Bu şekilde çocuk, şiddetin, anlaşmazlıklarla ya da çatışmalarla uğraşmanın en etkili yolu olduğunu öğrenir. Başarılı ebeveynliğin anahtarı, bir şeyleri iyi yaptıklarında sevgi göstermek, yaramazlık yaptıklarında sevgiden uzaklaşmak değildir. Çocuğa, koşulsuz bir şekilde sevildiğini hissettirmenin tek yolu, istikrarlı bir sevgi akışıdır.

Komik ve sevgi dolu mesajlar bırakın

Telefondan bir mesaj ya da yastıklarının altına sıkıştıracağınız minik bir not; çocuklarınıza onlarla ne kadar ilgilendiğinizi gösteren herhangi bir şaka ya da sevgi dolu bir lakap olabilir bu mesaj.

Gözlerinin içine bakın

Çocuklarla iletişim kurmanın en iyi yolu, onlarla konuşurken gözlerinin tam içine bakmaktır. Göz teması, herkesin bir telefona ya da bilgisayara kilitli olduğu bu dönemde ekstra önemli. Çocuk, dikkatinizin tamamını üzerine çekene kadar beklemeyi öğrenebilir; bu, beklemeye değer bir andır. Ayrıca göz temasının ileriki yıllarda önemli bir sosyal beceri haline geleceği gerçeği, çocuğa aşılanabilir bu şekilde.

Daha çok gülümseyin

Bir çocuğa, onu ne kadar sevdiğinizi, odaya her girdiğinde gülümsemekten daha iyi bir şekilde nasıl gösterebilirsiniz? Böylelikle rahatlamalarını, varlıklarının değer gördüğünü onaylayabilmelerini sağlayabilirsiniz. Kötü davranışlar yüzünden azarlandıkları da olacak elbette; ama neden kalan zamanı onları nasıl sevdiğinizi göstererek değerlendirmeyesiniz ki?

İyi bir rol model olun

Çocuklarınıza kaç kez ne yapmaları ya da nasıl davranmaları gerektiğini, emniyet kemerlerini daima takmalarını söylediniz? Ebeveynler, çocuklar çok iyi taklitçiler olduğundan, zaman zaman mükemmel rol model olmaları gerektiğini unutabiliyorlar. Sevgiyi göstermenin en iyi yollarından biri, davranışlarla ve eylemlerle rol model olabilmektir. Nazik ve merhametli olun, insanlara duyarla yaklaşın, insanları birbirinden ayırmayın.

Karar verme süreçlerine onları da dahil edin

Ertesi gün giyilecekler ya da tatillerde nereye gidileceği gibi kararlar, çocuklarınızla birlikte verilebilir. Çocuklarınızın, bu tür kararların verildiği dönemlerde konuya hakim ve dahil olmalarını sağlayın. Çocukların, ebeveynlerin rehberliğinde karar vermeyi öğrenmeye başlamaları çok önemli.

Onlarla oyun oynayın

Çocuklarla yapılan konuşmalarda en çok duyulan şeyler, hayatlarında çok fazla şey olduğuna ve istediklerini yapamadıklarına dair şikayetler. Çocuklar, ebeveynleri ile geçirebilecekleri zamana sahip olup birlikte oyun oynamak, eğlenmek ve gülmek istiyorlar. Bir-iki aktiviteden kurtulup bu isteklerini yerine getirmek için ne bekliyorsunuz ki?

Çocuğunuz mutsuzken harekete geçin

Okulda sorunlar yaşıyor olabilir – öğretmenleri ya da arkadaşları ile mesela. Ona ilgilendiğinizi gösterin, soruna dahil olan kişileri ve gerginliğin sebebini öğrenmeye çalışın. Sorunu yaratan çocuğunuz da olabilir; ancak durum bu şekilde değilse, işte size daima yanında olduğunuzu gösterebileceğiniz ideal bir senaryo. Zorbalıkla mücadele üzerine araştırmalar yaparak ya da çocuğunuza zorbalığa uğradığında ne yapması gerektiğini öğreterek eyleme geçebilirsiniz.

Kartları ve hediyeleri saklayın

Çocuğunuzdan bir not, komik bir çizim ya da kısa bir şiir aldığınızda, ona olan sevginizi tüm bu hediyeleri saklayarak gösterin. Özel bir dosya içerisine ya da çekmeceye koyun. Ofisinizde sakladığınız hediyelerin fotoğraflarını gösterin ona. Çocuğunuzun eserlerini dijital ortama aktarıp bir fotoğraf paylaşma sitesinde saklayabilirsiniz. Çocuğunuzu buradaki gelişmelerden haberdar edin. Hem çocuğunuz başarı hissiyle dolacak hem de evdeki kısıtlı depolama alanlarından tasarruf edebileceksiniz.

Anlattıklarını asla bölmeyin

Çocuğunuz okulda başından geçen bir şeyi anlatmak istiyorsa eğer, onu asla bölmeyin ve dikkatlice dinleyin. Aynı şey, okudukları bir kitabı ya da gördükleri bir resmi paylaşmak istediklerinde de geçerli. Sevildiklerini ve istendiklerini hissetmeleri için şart bu. Meşgul ebeveynleri tarafından görmezden gelinen çocuklar, içten içe acı çekmeye başlarlar ve bu durum ergenlikleri ve hatta yetişkinlikleri süresince bile sürebilir.