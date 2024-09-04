Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncu kadrosu
Çok Filim Hareketler Bunlar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği filmin senaryosunu Şahin Irmak , Büşra Pekin, Eser Yenenler , Murat Eken , Zeynep Koçak , Metin Yıldız , Oğuzhan Koç , İbrahim Büyükak kaleme aldı. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
2010 yılında vizyona giren Çok Filim Hareketler Bunlar 4 Eylül Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Aydan Taş, Ayşegül Akdemir, Burcu Gönder, Bülent Emrah Parlak gibi isimlerin yer aldığı film, komedi türünde yer almaktadır. İşte Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncu kadrosu
ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.
ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI
Ayça Erturan
Aydan Taş
Ayşegül Akdemir
Burcu Gönder
Bülent Emrah Parlak
Büşra Pekin
Emre Canpolat
Ersin Korkut
Eser Yenenler
Gizem Tuğral
Gülhan Tekin
Gülsüm Alkan
Hamdi Kahraman
İbrahim Büyükak
Metin Keçeci
Metin Yıldız
Murat Eken
Nazmi Karaman
Neşe Sayles
Oğuzhan Koç
Pelin Öztekin
Şahin Irmak
Şevket Süha Tezel
Zeynep Koçak