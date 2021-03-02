Çok Film Hareketler Bunlar filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. BKM Mutfak ekibinin oyuncu kadrosunda olduğu Çok Film Hareketler Bunlar filmi hakkında detaylar haberimizde...

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI

Ayça Erturan

Aydan Taş

Ayşegül Akdemir

Burcu Gönder

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Emre Canpolat

Ersin Korkut

Eser Yenenler

Gizem Tuğral

Gülhan Tekin

Gülsüm Alkan

Hamdi Kahraman

İbrahim Büyükak

Metin Keçeci

Metin Yıldız

Murat Eken

Nazmi Karaman

Neşe Sayles

Oğuzhan Koç

Pelin Öztekin

Şahin Irmak

Şevket Süha Tezel

Zeynep Koçak

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.