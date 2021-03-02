Çok Film Hareketler Bunlar filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. BKM Mutfak ekibinin oyuncu kadrosunda olduğu Çok Film Hareketler Bunlar filmi hakkında detaylar haberimizde...
ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI
Ayça Erturan
Aydan Taş
Ayşegül Akdemir
Burcu Gönder
Bülent Emrah Parlak
Büşra Pekin
Emre Canpolat
Ersin Korkut
Eser Yenenler
Gizem Tuğral
Gülhan Tekin
Gülsüm Alkan
Hamdi Kahraman
İbrahim Büyükak
Metin Keçeci
Metin Yıldız
Murat Eken
Nazmi Karaman
Neşe Sayles
Oğuzhan Koç
Pelin Öztekin
Şahin Irmak
Şevket Süha Tezel
Zeynep Koçak
ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.
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