Türkiye'de bugüne kadar 3 kez kaydedilmişti... Antalya'da görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamNADİR GÖRÜLÜYOR! 'Keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da görüntülendi - Haberler
ABONE OL

Çok nadir görülen 'keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da görüntülendi

Çok nadir görülen korsan martı ve tarakdiş türlerinin ilk defa görüldüğü Antalya'da, bu kez yine çok nadir görülen keşiş kuyrukkakanı kaydedildi. Çöl kuşu olarak da bilinen keşiş kuyrukkakanı, Türkiye'de daha önce sadece 3 kez kayıt altına alınmıştı

NADİR GÖRÜLÜYOR! 'Keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da görüntülendi - Haberler
Türkiye'de bugüne kadar 3 kez kaydedilmişti... Antalya'da görüntülendi
0:00 / 0:00
DHA

Akdeniz üzerinden kuzeye göç eden göçmen kuşların rotası üzerinde olan ve doğal zenginlikleriyle de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Antalya, 2020 yılında Türkiye'de en fazla kuş türünün kayıt altına alındığı il oldu. Kuş gözlemcileri, 2021 yılında da göç yolundaki kuşları gözlemlemeye devam ediyor.

ANTALYA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ

DHA'nın haberine göre geçen günlerde kuzey ülkelerinin kuş türlerinden çok nadir görülen tarakdiş ve korsan martının ardından bu kez Side'de, yine çok nadir görülen bir tür kaydedildi.

Kuş gözlemcisi Özcan Kılıç ve Murat Koçaş tarafından, Manavgat ilçesi Side sahili Çenger bölgesinde fotoğraflanan, çöl kuşu olarak da bilinen keşiş kuyrukkakanı, bugüne kadarki Türkiye'de dördüncü kayıt oldu.

Daha önceki üç kayıttan ikisi de geçmiş yıllarda aynı bölgede, yine Antalya'da kayıt altına alınmıştı. Keşiş kuyrukkakanı görüntülemek için çok sayıda kuş gözlemcisi de hafta sonu Side bölgesine geldi.

BU KUŞ İÇİN 700 KİLOMETRE YOL YAPTI

Türkiye'nin en önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu, Hatay'da Moğolistan'dan gelen bir kuş türünü görüntülemeye çalışırken, haber aldığını ve yaklaşık 700 kilometre yol yapıp, gece ulaştığı Side'de birkaç saat araçta uyuduktan sonra keşiş kuyrukkakanı fotoğrafladığını aktardı.

Yoğurtçuoğlu, bunun Türkiye'de gördüğü 439'uncu kuş türü olduğunu belirterek, "Afrika'dan Türkiye'ye yolunu şaşırıp gelen bir keşiş kuyrukkakanı. O kadar nadir ki Türkiye'de sadece dördüncü kez görülüyor. Fırsatı kaçırmak istemedim. 700 kilometre yol gidip, Manavgat sahillerinde beslenmeye çalışan bu muhteşem kuşu gözlemledim" dedi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Samsun gibi Türkiye'nin birçok yerinden yaklaşık 50'ye yakın kuş gözlemcisinin, keşiş kuyrukkakanı görmek için geldiğini anlatan Yoğurtçuoğlu, kuş gözlemcileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Kuşu fotoğrafladığı sahil kesimine dökülen moloz yığınlarına da dikkat çeken Yoğurtçuoğlu, "Bu da bizim ayıbımız. Doğal kalan son bir iki sahile de moloz döküyoruz. Plajlar ve sahiller sadece insanlara ait değil. Bugünün en üzücü yanı buydu. Kusura bakma keşiş kuyrukkakanı" diye konuştu.

KAFASINDAKİ BEYAZLIK

Kafasının üstünde bulunan beyazlığın keşişlerin başını kazıtmalarına benzediği için kuşun 'keşiş kuyrukkakanı' olarak adlandırıldığını belirten Özcan Kılıç ise 2011'den beri kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, “Yine aynı yere yakın bir yerde en son 2019'da görülmüştü. Geçen sene her gün burada kuşu aramamıza rağmen görememiştik. Bu sene İstanbul'dan bir arkadaşımız bu sabah görüyor, ona istinaden büyük ihtimalle gece geldi. Dün de yaklaşık 3 saate yakın tarama yaptık, kuş yoktu. Her yıl mart ayında bir-iki gün görülür ondan sonra yok olur. Çok nadir bir kuştur. Biri gelir, ikincisi görülmez" ifadelerini kullandı.

Keşiş kuyrukkakanın Orta Doğu'daki çöllerde ürediğini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

“Ürdün'de nisan-mayıs, Mısır'da haziranda görülür. Yayılışı Mısır'ın doğusundan Arap Yarımadası boyunca İran ve Pakistan'a kadar çöl bölgelerinde yerli olarak bulunur. Son zamanlarda Kıbrıs'ta da kaydedilmiştir. Türkiye'den ilk kez Fatih Orbay'ın Göksu Deltası'nda (Silifke) çektiği slayt ile kaydedilmiş, 2015 baharında ise Manavgat sahilinde tespit edildi."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeytinyağı ile güzelleşen ünlüler... Zeytinyağının cilde faydaları - Haberler
YAŞAMZeytinyağı ile güzelleşiyorlar!
Kastamonu'da denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
YAŞAMDenize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
Mısır'da Hristiyanlık kültürüne ait kalıntılar bulundu
YAŞAMMısır'da bulundu! Hristiyanlık kültürüne ait...
NASA'nın yarışmasına girdi... Uzaydan Van Gölü! - Haberler
YAŞAMNASA'nın yarışmasına girdi... Uzaydan Van Gölü!
İnşaat kazısında keşfedilmişti... "Farklı bir dünyaya kapıları açıyor" - Haberler
YAŞAMTesadüfen keşfedilmişti... "Farklı bir dünyaya ...
SON DAKİKA: İnternetin en komik ve eğlenceli tweetleri - Haberler
YAŞAMÖğrencisiyle anısını anlattı... Güldüren yanıt!
2021 Grammy Ödülleri kırmızı halısı halısında ünlüler boy gösterdi - Haberler
YAŞAMPandemiye rağmen gerçekleşti... Törene damga vurdular
14 Mart Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAMMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
14 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM14 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 15 Mart 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!