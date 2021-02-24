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Kuzey ülkelerinin kuşu tarakdiş, Konyaaltı sahilinde görüntülendi

İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde üreme yapan, Türkiye'de çok nadir görülen göçmen su kuşu tarakdiş, Konyaaltı sahili Boğaçay mevkiinde görüldü. Tek başına gün boyu sahilde gezinen tarakdişi görüntülemek için hafta sonu çevre illerden birçok kuş gözlemcisi Antalya'ya geldi

Türkiye'de nadir görülüyor... Sahile akın ettiler - Haberler
DHA

Göçmen kuş türlerinin en önemli güzergahların olan Antalya'da, Türkiye'de ender görülen bir kuş türü tespit edildi.

DHA'nın haberine göre hem Antalya hem de çevre illerden birçok kuş gözlemcisi, nadir görülen tarakdiş kuşunu fotoğraflamak için Konyaaltı sahiline geldi.

İlk olarak geçen hafta cuma görülen tarakdişi görüntüleyen isimlerden kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, göçmen bir tür olan kuşun özel bir gagaya sahip olduğunu, gaganın tarak yapısında olması nedeniyle de ismini buradan aldığını kaydetti.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Gaga yapısı sayesinde suyun altına dalıp balıkları çok kolay avlayabildiğini anlatan Coşkun, "Aslında İngiltere, İsveç gibi kuzey ülkelerinde üreme gösteriyor. Ancak göç rotası Türkiye üzerinden geçmekte. Az da olsa ülkemizde görülen ender türlerden biri. Görüldüğünde de genelde çok açıkta, uzak mevkilerde olmasına rağmen kuş gözlemcilerini de şaşırtan bir şekilde Antalya Konyaaltı sahilinde ilk kez kıyıya çok yakın bir şekilde gözlemlendi. Bu sayede birçok kuş gözlemcisinin de ilgisini çekti. Çevre illerden de birçok arkadaşımız gelip görüntülerini kaydetti" dedi.

SAHİLDE TEK BAŞINA

Yazın binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı sahilinin şu an onun dinlendiği, beslendiği hatta dalgaların üzerinde uyuduğu bir alan olduğunu belirten Coşkun, "Bu da bize mutluluk veriyor. Bu Antalya'mızın doğasının, denizlerimizin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Tabii ki Antalya daha ılıman bir iklime sahip olduğu için büyük ihtimal burada dinlenecek, beslenecek, yağ depolarını tamamlayacak ve bundan sonra ilkbaharda göçe başlayacaktır. Şu an kuzeyde yoğun bir kış yaşanıyor. Antalya, dinlenmek için mola verdiği bir yer. Bu yönden de değerli bir kayıt oldu. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız da güzel görüntüler çekme fırsatı buldu" diye konuştu.

SU ALTINDA 50 METRE YÜZEBİLİYOR

Su kuşlarının, balık tutanlar tarafından deniz ve sahilde bırakılan olta ve misina atıklarından zarar gördüğüne dikkati çeken Coşkun, balıkçılardan misina ve olta atıklarını bırakmamalarını ve toplamalarını rica etti. Konyaaltı sahilinde görülen tarakdişin ise sabah vakitleri 100 metre kadar açıkta beslenmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiğini aktaran Coşkun, öğle saatleri ise kıyıya yaklaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Hatta 1- 2 metre kadar kıyı kesiminde bulunduğunu gözlemledik. Fotoğraflarını o şekilde çektik. Genel olarak beslenirken bütün Konyaaltı sahilini takip ediyor. Boğaçayı'ndan başlayıp falezlere kadar gün içerisinde gidip geliyor. Balığın nerede olduğunu hızlı şekilde tespit edebiliyor. Gördüğü zaman dalıyor ve 50 metre kadar su içerisinde yüzüp balığı kovalayabilme yeteneğine sahip. Bu yüzden sürekli yer değiştiriyor."

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