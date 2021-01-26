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HaberlerSağlıkÇOK ÖNEMLİ UYARI! Aşı olduktan sonra da ölümler... - Haberler
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Prof. Dr. Hasöksüz: Aşı olduktan sonra da ölümler devam edecek, bir günde kesilmeyecek

Aşı koruyuculuğunun çift doz olduğu için 42 gün sonra başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Portekiz'deki vaka artışını örnek vererek şunları söyledi: "Dolayısıyla aşı olduktan sonra da ölümler, hastalıklar devam edecek demektir, bir günde kesilmeyecek." Prof. Dr. Hasöksüz, mutant virüslere dikkat çekerek, "Bundan sonra 'Aşı çıktı, sorunlarımız bitti. Normal hayata geçeceğiz' diye bir şey yok. Bu virüsle sanırım uzun dönemler yaşamayı öğreneceğiz" diye konuştu

ÇOK ÖNEMLİ UYARI! Aşı olduktan sonra da ölümler... - Haberler
Çok önemli uyarı! Aşı olduktan sonra da...
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HABERTURK.COM

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Tıbbi Viroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Hızlı bulaşma özelliği gösteren virüsün bir şekilde bütün ülkelerde yayılımının azaltılması lazım" uyarısında bulundu.

ESKİ VİRÜSÜN YERİNİ ALDI: B117 VİRÜSÜ ÇOK HIZLI BULAŞIYOR

Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın birçok bölgesinde neredeyse havlu atacak duruma geldiler çünkü yeni varyant tip yani İngiliz kaynaklı B117 virüsü çok hızlı bulaşıyor ve eski virüsün yerini aldı. Bu virüsün yayılma hızı dünyada aşılama hızından çok fazla. Bu şuna neden olacak; yeni bir varyant ortaya çıkabilir. Bu kez antijenik özelliği farklı bir virüs ortaya çıkabilir, farklı hastalık özelliği yapabilir. Bu nedenle bunun çok iyi kontrol altına alınması lazım. Ülkeler birbirleri arasındaki ulaşımına, geçişlerine sınırlandırmalar getirdi ve Almanya maskelerin çeşitlerini değiştirmeye başladı. Artık bezden yapılan maskelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini, en azından cerrahi maskeler ve FFP1 gibi numaralarla ifade edilen daha güvenli maskelerin olması gerekliliğini getirdi" dedi.

"AŞI OLDUKTAN SONRA DA ÖLÜMLER DEVAM EDECEK"

Portekiz'de vaka sayısı oldukça düşükken Noel tatiliyle beraber ve İngiliz kaynaklı yüzde 40 daha bulaşıcı virüsün Portekiz'e gelmesiyle vaka sayıları arttı. Prof. Dr. Hasöksüz, "İnsanlar hem kurallara uymadı hem de yüzde 40 daha bulaşıcı virüsle birlikte yaşamaya başladılar ve sadece bir ayda vaka sayısı 3 binden 12 bine; ölüm sayısı 53'ten 210'a çıktı ve yükselmeye devam ediyor. Diyelim Portekiz'in 50 milyon nüfusu var. 50 milyon aşıyı bir günde yaptığınızı düşünün; aşının koruyuculuğu çift doz olduğu için 42 gün sonra. Dolayısıyla aşı olduktan sonra da ölümler, hastalıklar devam edecek demektir, bir günde kesilmeyecek" dedi.

"ULUDAĞ BİZE PORTEKİZ'İ HATIRLATABİLİR"

Prof. Dr. Hasöksüz, "Uludağ gibi kontrolsüz yaşam bize Portekiz'i hatırlatabilir. Bu nedenle, ben de çok üzülüyorum lokanta ve kafelere fakat daha önce şu görüldü; insanlar lokantalara ve kafelere gidildiği zaman müşteriler kurallara uymuyor. Havaalanında kafeler açık, oralar maskeden kurtulma yeri gibi görülüyor. Kahvenizi içtiyseniz maskenizi takmak zorundasınız. Portekiz olayının bize ders olması gerekir diye düşünüyorum çünkü bunun şakası yok. Başımıza daha büyük sorunlar açabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"'AŞI ÇIKTI SORUNLARIMIZ BİTTİ' DİYE BİR ŞEY YOK"

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, rahatlamayı, yaz tatilini beklerken önümüzdeki süreçte hızı artırılmış ve ölümcüllüğü çok daha yüksek yeni bir virüs mutantıyla mı karşı karşıya kalacağız sorusuna şu yanıtı verdi: "Maalesef doğru. Şu andaki hızlı yayılma özelliğini gösteren mutant virüsün yüzde 40 düzeyinde yüksek bulaşması normal virüsün yerini alacak gibi. Ki İngiltere'de aldı, daha fazla görünüyor. Hızlı yayılma özelliği gösteren virüste Güney Afrika'daki mevcut mutasyon yok dolayısıyla antikordan kaçış söz konusu değil. Fakat bu kadar hızlı bulaşma özelliği gösteren virüs bundan sonra yeni yeni mutantların, alt tiplerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yüzde 40 hızlı bulaşma özelliğine sahip olan bir virüs belki de 5-6 ay içerisinde yeni mutantların olmasına neden olacak; dolayısıyla dolaşımdaki virüsü azaltmak için uğraşırken bu kez hızlı bulaşma özelliği sağlayan bir virüsle karşılaştık. Bu yeni virüsün ortaya çıkmasına potansiyel bir virüs. Güney Afrika'daki belki bu virüsten ortaya çıkmış olabilir. Çünkü İngiliz suşu Güney Afrika'da da görülmüştü. Dolayısıyla bundan sonra 'Aşı çıktı, sorunlarımız bitti. Normal hayata geçeceğiz' diye bir şey yok. Bu virüsle sanırım uzun dönemler yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

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