Bu 9 farklı zekâ türünden siz hangisisiniz?

DOĞAL ZEKÂ

Gardner'a göre, bu tür zekâ düzeyi yüksek olan bireyler doğa ile daha uyumludur ve genellikle çevreyi beslemek, çevreyi keşfetmek ve diğer türler hakkında bilgi edinmekle ilgilenirler. Bu bireyler, çevrelerindeki ince değişikliklerin bile oldukça farkında olur.

Potansiyel meslekler: Biyolog, bahçıvan, çiftçi