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Bu 9 farklı zekâ türünden siz hangisisiniz?

Çoklu zekâ kuramı; 1983 yılında Harvard Üniversitesi'nde bir psikolog olan Howard Gardner tarafından geliştirildi. Gardner, insanların tek bir kapasiteye sahip olmadığını, bunun yerine pek çok türde zekâ tipi olduğunu açıklıyor. İşte, Gardner'in teorisine göre 9 farklı zekâ tipi...

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  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    KİŞİLERARASI ZEKÂ

    Güçlü kişilerarası zekâya sahip olanlar, diğer insanları anlama ve onlarla etkileşim kurma konusunda iyidir. Bu kişiler, etraflarındakilerin duygularını, motivasyonlarını, arzularını ve niyetlerini değerlendirme konusunda yeteneklidirler. 

    Potansiyel meslekler: Psikolog, filozof, danışman, satış danışmanı, politikacı
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    GÖRSEL ZEKÂ

    Görsel zekâsı güçlü olan insanlar, nesneleri görselleştirmede iyidirler. Bu kişiler genellikle yol tariflerinin yanı sıra haritalar, çizelgeler, videolar ve resimler konusunda iyidir.

    Potansiyel meslek: Mimar, sanatçı, mühendis
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    DİLSEL-SÖZEL ZEKÂ

    Dilsel-sözel zekası güçlü olan kişiler, kelimeleri hem yazarken hem de konuşurken iyi kullanırlar. Bu kişiler genellikle hikâye yazma, bilgi ezberleme ve okuma konusunda çok iyidirler.

    Potansiyel meslek: Yazar, gazeteci, avukat, öğretmen
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    DOĞAL ZEKÂ

    Gardner'a göre, bu tür zekâ düzeyi yüksek olan bireyler doğa ile daha uyumludur ve genellikle çevreyi beslemek, çevreyi keşfetmek ve diğer türler hakkında bilgi edinmekle ilgilenirler. Bu bireyler, çevrelerindeki ince değişikliklerin bile oldukça farkında olur.

    Potansiyel meslekler: Biyolog, bahçıvan, çiftçi
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    KİŞİSEL ZEKÂ

    İçsel zekası güçlü olan bireyler, kendi duygusal durumlarının, duygularının ve motivasyonlarının farkında olma konusunda iyidirler. Hayal kurmak, başkalarıyla ilişkileri keşfetmek ve kişisel güçlerini değerlendirmek dâhil olmak üzere, kendi üzerine düşünmekten ve analiz etmekten zevk alırlar.

    Potansieyel meslekler: Filozof, yazar, bilim insanı, teorisyen
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    MANTIKSAL ZEKÂ

    Mantıksal-matematiksel zekâda güçlü olan insanlar, akıl yürütme, kalıpları tanıma ve sorunları mantıksal olarak analiz etme konusunda iyidir. Bu bireyler sayılar, ilişkiler ve kalıplar hakkında kavramsal olarak düşünme eğilimindedir.

    Potansiyel meslek: Bilim insanı, matematikçi, bilgisayar programcısı, mühendis, muhasebeci
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    MÜZİKÂL ZEKÂ

    Müzikal zekâya sahip kişiler genellikle sese karşı daha hassastır ve genellikle başkalarının normalde farkında olmayacağı sesleri algılar. Mükemmel bir ritim duygusuna sahiptirler; seslerin tonunu ve perdelerini hemen tanırlar. 

    Potansiyel meslekler: Müzisyen, besteci, şarkıcı, müzik öğretmeni, kondüktör
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    BEDENSEL KİNESTİK ZEKÂ

    Bedensel-kinestetik zekası yüksek olan insanlar, mükemmel bir zamanlama duygusuna ve harika bir zihin-beden koordinasyonuna sahiptir. Duygularını ve fikirlerini iletmek için bedenlerini kullanabilirler. Sorunları çözmek ve anlamlı bir şeyler yaratmak için bedenlerini kullanırlar.

    Potansiyel meslekler: Zanaatkâr, dansçı, cerrah, heykeltıraş, oyuncu
  • Çoklu zeka kuramına göre bu 9 farklı zeka türünden siz hangisisiniz?

    VAROLUŞSAL ZEKÂ

    Varoluşsal zekâ, Gardner'ın orijinal teorisine ek olarak önerilen dokuzuncu zekâ türüdür. Varoluşsal zekâ; yaşam ve varoluş hakkında daha derin soruları araştırma yeteneği olarak tanımlandı. Bu tür zekâya sahip insanlar, hayatın anlamı ve eylemlerin nasıl daha büyük hedeflere hizmet edebileceği gibi konularda "büyük" sorular üzerine kafa yorarlar.

    Potansiyel meslekler: Filozof veya dini meslekler

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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