Çölde hayatta kalabilmenin sırrı: Deve hörgüçlerinin bilinmeyen fonksiyonları!
Gezegendeki her hayvanın, onları diğerlerinden ayıran benzersiz bir özelliği vardır. Develerde bu özellik, hörgüçleridir. Peki, develerin hörgüçlerinin aslında suyla dolu olmadığını biliyor muydunuz? İşte, sizin için bu hörgüçlerin içinde neyin olduğu ve bu hörgüçler aslında ne işe yaradığına dair bilgiler!
Develer, kökenleri 45 milyon yıl öncesine dayanan hayvanlardır. Develerin hörgüçleri onları tanımaya yarayan özellikleridir. Ancak çoğu insan bu hörgüçlerde su bulunduğunu düşünüyor. Haberimizde develerin hayatta kalma savaşındaki en büyük müttefiki olan hörgüçlerinin ne işe yaradığını derledik. İşte, bazı develerin neden 2 hörgücü olduğundan develerin hörgücünün ne ile dolu olduğuna kadar bazı detaylar...
DEVELERİN HÖRGÜÇLERİ SU DOLU DEĞİLDİR
Develerin fazla suyu hörgüçlerinde depoladığı yaygın bir inanıştır. Ancak bu inanış bazı kültürlerde ve efsanelerde yer alan bir mittir. Günümüzün bilim insanları, develerin susuzluğa dayanıklılığının sebebinin hörgüçleri olmadığını buldu. Yani oval şekilli kan hücrelerinin katkıda bulunduğunu aktardılar.
BU MİT NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bu inanışın develerin haftalarca su olmadan hayatta kalabilme yeteneğini açıklamak için ortaya atıldığı biliniyor. İpek Yolu'nun geçtiği dönemde tüccarlar develere ağır mallar yükleyerek Orta Doğu ile Çin arasında bir yolculuğa çıkarlardı. Develer su kaynaklarının kıt olduğu, kavurucu sıcak çölü aşmak için uygun bir ulaşım aracıydı. Develere bu nedenle ''çöl gemileri'' denildi.
HÖRGÜÇLER, DEVELERİN ENERJİ DEPOSUDUR
Develer, besin kaynaklarının kıtlaştığı zamanlar için hörgüçlerinde enerji depolarlar. Ne zaman bir çöl kurusa ya da sert bir kış kumlu topraklardaki bitki örtüsünü yok etse, tek umutları hörgüçlerinde depoladıkları yağlardır. Yan, burada su değil yağ depolarlar.
HÖRGÜÇLER VÜCUT ISILARINI DÜZENLEMELERİNE YARDIMCI OLUR
Çölde sıcaklık gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu soğuktur. Ancak deve hörgücündeki yağ dokuları bu tür sıcaklık dalgalanmalarına karşı yalıtım görevi görür. Hörgüçler ise güneşten gelen ısının vücuda girmesini engeller. Sonuç olarak develerin terlemesini önler ve su kaybını azaltır. Yani bu durum develerin sıcak bir çölde aşırı ısınmadan uzun yolculuklara nasıl dayandığını gösteriyor.
BAZI DEVELERİN NEDEN 2 HÖRGÜCÜ VARDIR?
Bu iki hörgüçlü develere baktriya develeri denir. Genellikle tek hörgüçlü develerden daha büyüktürler. Baktriya devesinin neden iki hörgüçlü olduğunu açıklayabilecek hiçbir bilimsel kanıt şu anda bulunmuyor.