Çölde hayatta kalabilmenin sırrı: Deve hörgüçlerinin bilinmeyen fonksiyonları!

Develer, kökenleri 45 milyon yıl öncesine dayanan hayvanlardır. Develerin hörgüçleri onları tanımaya yarayan özellikleridir. Ancak çoğu insan bu hörgüçlerde su bulunduğunu düşünüyor. Haberimizde develerin hayatta kalma savaşındaki en büyük müttefiki olan hörgüçlerinin ne işe yaradığını derledik. İşte, bazı develerin neden 2 hörgücü olduğundan develerin hörgücünün ne ile dolu olduğuna kadar bazı detaylar...