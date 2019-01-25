Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, yeni transfer Victor Moses ile ilgili kulüp kanalına konuştu. Comolli, kariyerli ve başarılı bir oyuncuyu takımlarına kazandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi. Comolli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Victor Moses'le sözleşme imzaladığımız için mutluyuz, çünkü Moses Chelsea'de Premier Lig’in yanı sıra Federasyon Kupası’nda da şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Nijerya Milli Takımı ve Premier Lig’de oynadığı diğer takımlardaki performansıyla çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söylemeliyim. Transfer sürecinde hoşumuza giden bir diğer durumsa Victor Moses'in Fenerbahçe'ye gelmek için çok kararlı ve motive olmasıydı. Birçok kulüpten transfer teklifi almış olmasına rağmen "Benim ilk tercihim Fenerbahçe ve Fenerbahçe'ye transfer olmak benim için harika olacak" dedikten sonra diğer teklifleri reddetti. Yetenekleri, kararlılığı ve motivasyonuyla Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın, benim ve yönetim kurulumuzun futbol takımımızda oynamasını istediğimiz bir oyuncu olduğunu belirtmek istiyorum.”