Consadole Sapporo - Sendai maçı rakamları

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Consadole Sapporo, 04 Kasım 2018 Pazar günü Sendai takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. Consadole Sapporo 48 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sendai 42 puanda ve 9. sırada. Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sendai, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Consadole Sapporo kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Sendai kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Consadole Sapporo son haftadaki Sagan Tosu müsabasında 3-2 kazandı.

Sendai ise Kofu karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Consadole Sapporo, 22 gol attı ve 16 gol yedi.

Sendai, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sendai 18 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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