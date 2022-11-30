Çöp Adam dizisi gerçek mi uyarlama mı?

Ekran hayatına ilk kez 30 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan Çöp Adam dizisi, Star Tv'de ekranlara gelecek. Dizinin senaryosu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından yazılırken, yönetmenliğini ise Yağız Alp üstleniyor. Üstelik dizi birçok ünlü ismi bir araya getiriyor. Peki, Çöp Adam dizisi gerçek mi kurgu mu? İşte, detaylar...