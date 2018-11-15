Evden çıkanlar 30 kamyonu bulacak

Edinilen bilgiye göre, Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan üç katlı Mustafa Dölek Apartmanına gelen ekipler, 3. kattaki dairede tek başına kalan 68 yaşındaki Aliye Aköz’ün evine girdiklerinde adeta şok yaşadı. Ekipler evin tüm odalarıyla teras katında çöpten adeta yürüyemedi.

Bunun üzerine Karaman Belediye temizlik ekipleri, dairedeki çöpleri temizlemek için polisinde yardımıyla caddeyi trafiğe kapattı. Daireye çıkan temizlik ekibi, dairedeki çöpleri temizlemeye başladı. İHA'nın haberine göre, şu ana kadar apartmanın sadece teras katından 5 kamyon çöp çıkarken, daire ile birlikte 30 kamyona yakın çöp çıkması bekleniyor.

Yaşlı kadının kapı karşı komşusu İsmet Erkılıçoğlu yaptığı açıklamada, "Yaşlı kadının dairesinden çok pis koku geliyordu ve biz onu defalarca uyardık. Rahatsız olduğu için komşuları olarak fazla ses çıkarmadık. Ancak kokular aşırı gelince dayanamadık ve şikayet etmek zorunda kaldık. Şu anda evde çöpten adım atacak yer yok. Ortak kullanım alanı olan teras kat bile çöplerle dolu. Biz bu durum karşısında yıllardır uğraşıyoruz. Burası 2013 yılında temizlenmişti. Yaklaşık 5 yıldır yine burayı bu hale getirdi. Biz bu yaşlı kadına sahip çıkılmasını istiyoruz. Yoksa burası yine bu hale gelir” diye konuştu.

Karaman Belediye temizlik ekipleri, dairedeki çöpleri temizlemek için polisinde yardımıyla caddeyi trafiğe kapattı. Daireye çıkan temizlik ekibi, dairedeki çöpleri temizlemeye başladı. Şu ana kadar apartmanın sadece teras katından 5 kamyon çöp çıkarken, daireyle birlikte 30 kamyona yakın çöp çıkması bekleniyor.

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