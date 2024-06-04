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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çöp konteynerinde kadın cesedi bulunmuştu! Vahşette sır perdesi aralandı! | Son dakika haberleri

        Çöp konteynerinde kadın cesedi bulunmuştu! Vahşette sır perdesi aralandı!

        Gaziantep'te, çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan 3 çocuk annesi kadının Suriye uyruklu 30 yaşındaki Dibe Cevat olduğu ve eşi, 35 yaşındaki Abdo Cevat tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:34
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        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
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        Gaziantep'te olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        BOĞAZINDA VE VÜCUDUNDA BIÇAK KESİKLERİ

        DHA'da yer alan habere göre gelen ekipler, konteynerdeki kadına ait cesette boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası tespit etti.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.

        ÇUVALA SARIP ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI

        Olayın ardından polisin yaptığı incelemede Abdo Cevat'ın (35) bir ay önce 3 katlı müstakil evin en üst katına taşındığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Abdo Cevat'ın gece eşi Dibe Cevat’ı (30) bıçaklayarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp çuval içerisinde çöp konteynerine attığı tespit edildi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olayın ardından motosiklet ile kaçan Abdo Cevat, polisin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına aldı. Dibe Cevat’ın adli tıp morguna kaldırılan cenazesinin otopsi işlemleri devam ediyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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