Aynı çöp kutusunda saatlerce duruyor

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Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde belediyeye ait çöp konteynerini çocuklarıyla karıştırıp yemek arıyor gibi davranan G.K.'nin görüntüsünün doğruyu yansıtmadığı iddia edildi. Biri bebek arabasında, diğeri 3-4 yaşlarındaki iki çocuğuyla hemen her gün aynı çöp konteynerinin yanına gelen kadının çöpten yiyecek bir şeyler çıkardığını düşünenler, araçlarını durdurup para veriyor. Bazı vatandaşlar da çöp kutusuna yakın marketlerden satın aldığı yiyecekleri G.K.'ye veriyor.
AYNI ÇÖP KUTUSUNDA SAATLERCE DURUYOR
DHA'nın haberine göre, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar ise ilk etapta kadına kendi aralarında topladıkları yaklaşık 4 bin lirayı verdi. Ancak esnaf, paranın verilmesinden kısa süre sonra kadının yeniden çöp konteynerine geldiğini fark etti. G.K.'yi uzaktan izleyen esnaf, kadının yanında getirdiği yiyecekleri poşetler içinde çöp kutusuna koyduğunu, bu poşetlerden çıkardığı yiyecekleri çocuklarına verdiğini gördü. Esnafın tepki gösterdiği G.K., bu kez vatandaşlara saldırdı. Bazı vatandaşlar, soğuk sıcak hava demeden kadının yanında iki çocuğunu sürekli getirdiğini, saatlerce konteynerin yanında beklettiğini belirterek, polise ve zabıtaya şikayette bulundu. Ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılan kadın, birkaç gün sonra yeniden aynı yere geldi.
'ÖZELLİKLE BURADAKİ ÇÖP KUTUSUNU TERCİH EDİYOR'
Bölgedeki bir marketin sahibi Mehmet G., kadının yaklaşık 1 yıldır çocuklarıyla çöpten yemek yiyormuş gibi yaptığını söyledi. Mehmet G., "Gelen giden kadına para veriyor. Buradaki çöp kutusunu da özellikle tercih ediyor, çünkü marketlerin fazla olduğu bir cadde burası. Marketten çıkan herkes onu görebiliyor. Kocası olduğunu düşündüğümüz kişi de ara ara gelip kadından para alıyor. Günlük 300-400 liradan aşağı kazanmıyordur. Olan çocuklara oluyor" diye konuştu.
SURİYELİ KAĞIT TOPLAYICILARI BİLE YARDIM ETTİ
Mahallede yaşayan Halil K. ise çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriyelileri bile kadına para verirken gördüğünü söyledi. Halil K., "Kadın insanların duygularını sömürüyor. Vatandaşların para yardımı yapacakları kişileri iyi belirlemeleri lazım" dedi.
ZABITA EKİPLERİ 15 KEZ İŞLEM YAPTI
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine çeşitli tarihlerde G.K.'nin polis eşliğinde bölgeden 15 kez uzaklaştırıldığını açıkladı. G.K.'nin Zabıta Müdürlüğü'ne getirildiğini belirten yetkililer, "G.K.'nin Antalya'da sabit ikametgahı yok. Bir binanın en üst katında oturduğu tespit edildi. Başka bir şehirden gelmiş. Kendisini yaşadığı kente göndermek istedik ancak kabul etmedi. Antalya'da sabit adresi olmadığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de bir işlem yapamadı. Kendisini sürekli uyarıyoruz. Amacımız kadını topluma kazandırmak" dedi.
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