Ansiklopedilerden tarih kitaplarına, romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu mekandan öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler kitapları ödünç alabildiği gibi, dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.

YOLLARA ÇIKACAK

Kütüphanelerinin dileyen herkese açık olduğunu belirten şantiye yetkilileri, topladıkları kitapları, köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmak üzere gezici araç çalışması da yapıyor. İşçiler, restore edilmiş bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirerek, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategorideki kitaplarla yollara çıkacak. Özellikle köylere ve ilçe kütüphanelerine ulaşması hedeflenen gezici kütüphane, Çankaya Belediyesi’nin gerçekleştireceği açılış ve etkinliklerde de hazır bulunacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu vurguladı.