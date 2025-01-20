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        Haberler Gündem Güncel Çöpü böyle bıraktı, cezayı yedi | Son dakika haberleri

        Avcılar'da yol kenarına çöp bırakan kişiye para cezası

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde evinden çıkardığı çöp poşetlerini kaldırımdaki ağacın dibine bırakarak otomobiliyle uzaklaşan sürücüye para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:19
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        Çöpü böyle bıraktı, cezayı yedi
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde yol yol kenarına çöp bırakan kişiye para cezası kesildi.

        Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde oturan S.B., eşi ve çocuğuyla evinden çıktıktan sonra beraberinde getirdiği çöp poşetlerini yakındaki konteynere atmak yerine kaldırımdaki ağacın dibine bıraktı.

        Çöpü kaldırıma bıraktıktan sonra etrafına bakan S.B. kimsenin görmediğini düşünerek aracına binip sokaktan ayrıldı.

        Bir mahalle sakini o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

        Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan belediye zabıta ekipleri belirlenen adrese giderek S.B.'ye 'Kabahatler Kanunu' uyarınca 450 lira idari para cezası uyguladı.

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