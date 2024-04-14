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        Haberler Dünyadan Çorabı kaçan Rihanna'ya yorum yağdı - magazin haberleri

        Çorabı kaçan Rihanna'ya yorum yağdı

        Leopar desenli tarzıyla Batı Hollywood'da görüntülenen Rihanna'nın kaçık çorabı dikkatli gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Rihanna da olsan çorabın kaçıyor işte!" yorumları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:35
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        Ünlü şarkıcı Rihanna, önceki akşam Batı Hollywood'da yakın arkadaşı Melissa Forde'nin doğum gününü kutladıkları bir mekandan çıkarken görüntülendi.

        Leopar desenli tarzıyla dikkat çeken 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının sarı saçlı haline yorum yağdı.

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        Kimileri onu bu haliyle Khloe Kardashian'a, kimileri de Britney Spears'a benzetti.

        Kıyafetini yakıştıranlar olduğu gibi, silistini değiştirmesini önerenler de oldu.

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        Dikkatli takipçileri, iki çocuk annesi şarkıcının kaçan çorabına dair yorum yaptı. "Rihanna da olsan çorabın kaçıyor işte!" şeklindeki esprili yorumlar dikkat çekti.

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        Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile uzun süredir birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de RZA adını verdiği ilk çocuğunu, geçen yıl 3 Ağustos'ta ise Riot Rose Mayers adlı ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

        #Rihanna
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