Çorabı kaçan Rihanna'ya yorum yağdı
Leopar desenli tarzıyla Batı Hollywood'da görüntülenen Rihanna'nın kaçık çorabı dikkatli gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Rihanna da olsan çorabın kaçıyor işte!" yorumları yapıldı
Ünlü şarkıcı Rihanna, önceki akşam Batı Hollywood'da yakın arkadaşı Melissa Forde'nin doğum gününü kutladıkları bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Leopar desenli tarzıyla dikkat çeken 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının sarı saçlı haline yorum yağdı.
Kimileri onu bu haliyle Khloe Kardashian'a, kimileri de Britney Spears'a benzetti.
Kıyafetini yakıştıranlar olduğu gibi, silistini değiştirmesini önerenler de oldu.
Dikkatli takipçileri, iki çocuk annesi şarkıcının kaçan çorabına dair yorum yaptı. "Rihanna da olsan çorabın kaçıyor işte!" şeklindeki esprili yorumlar dikkat çekti.