Çorlu'da, 25 kişinin öldüğü ve 340 kişinin yaralandığı tren kazası “ders” oldu. Benzer kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek üzere demiryollarını “dönüştürücü” bir dizi adım atılacak. Demiryolları hatlarındaki köprü, menfez, tünel gibi yapılarda demiryolu trafiği için “tehlike” oluşturan unsurları teknolojik olarak algılayacak ve ilgili birimleri önceden uyaracak sistemler geliştirilecek. İnşası yüz yılı bulan demiryolu hatlarında üst yapı yenilemesi sonrasında balast altında kalan dolgu ile ilgili olarak belli aralıkla zemin etütleri yapılacak. Dolgu özelliğini kaybetmiş zeminler tekniğine uygun malzeme ile doldurulacak.

Çorlu'da geçen yıl Temmuz ayında bir tren kazası meydana geldi. Kazada, 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi de yaralandı. Bilirkişi raporunda, kazanın, menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kazadan 10 gün önce uyarılmasına karşın bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle “bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ve köprüler şefi” olarak çalışan 4 görevli, “asli kusurlu” bulundu. Raporda, makinistin, seri fren yaparak uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, kazanın şiddetini azalttığı yer aldı. Bu konuda adli ve idari süreç devam ediyor.

TARİHİ BİR ÇALIŞMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı “Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı” ile “Değerlendirme Heyeti” de kazayla ilgili ses getirecek çok önemli bir çalışma yapıyor. Heyet, bu tür kazaların yinelenmemesi için TCDD’ye bir dizi tavsiyede bulunacak. Peki, bunlar neler?

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre en önemli tavsiyeyi, Ar-Ge başlığı oluşturacak. Demiryolları hatlarındaki köprü, menfez, tünel gibi yapılarda demiryolu trafiği için “tehlike” oluşturan unsurları teknolojik algılayacak ve ilgili birimleri uyaracak sistemler geliştirilecek. Bu konuda Ar-Ge çalışması yapılacak. Avrupa’da örnekler incelenecek.

İnşası yüz yılı bulan demiryolu hatlarında üst yapı yenilemesi sonrasında balast altında kalan dolgu ile ilgili olarak belli aralıkla zemin etütleri yapılacak. Dolgu özelliğini kaybetmiş zeminler tekniğine uygun malzeme ile doldurulacak.

Türkiye’de iklim yapısında görülen değişiklik de yeni bazı adımların atılmasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede TCDD’de, bölgelerde meteoroloji mühendisi çalıştırılacak. Bu, idari olarak mümkün değilse Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak hava durumu hakkında hızlı ve etkili koordinasyon sağlanacak.

İŞ TCDD’YE DÜŞÜYOR

TCDD’nin, bu tavsiyelerin gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Böylece, benzer kaza riski azalacak; vatandaş demiryollarıyla daha güvenli seyahat edecek. TCDD’nin, bu tavsiyeleri dikkate almayabilir mi? Hayır. TCDD yönetiminin, benzer bir kazanın yaşanması halinde gerek adli, gerekse de idari makamların devreye girip, “Neden uyarılara karşın bu adımları atmadınız?” sorusu karşısında sorumluluklarının katlanacağına işaret edildi.