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HaberlerSağlık
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Corona Türkiye tablosu il il 14 Nisan 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte 14 Nisan 2020 Koronavirüs tablosu

koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 61 bin 49'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 1.296 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 14 NİSAN 2020

14 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı yayınlar yayınlamaz haber sayfamızda yer alacaktır.


TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 789 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 56 bin 956'ya, can kaybının 1198'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır." mesajını paylaştı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 114 BİN 270 OLDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 114 bin 270´e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 853 bin 604´e yükselirken; 427 bin 801 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 209´a yükselirken; vaka sayısı da 166 bin 931´e çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 14 NİSAN

 

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