Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 74 bin 193'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 1.769 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 18 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 769 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 270 test yapılırken, 4 bin 353 yeni vaka tanısı konuldu, bin 542 kişi iyileşti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 154 BİN 311'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 154 bin 311´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 251 bin 770´e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 574 bin 386'a çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 2´ye yükselirken; vaka sayısı da 190 bin 839´a çıktı.

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