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HaberlerSağlık
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Corona Türkiye tablosunda önemli gelişme! 25 Nisan 2020 Koronavirüs (corona virüs) Türkiye vaka sayısı

Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ve hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, dün resmi Twitter hesabı üzerinden corona virüs günlük tablosunu açıkladı. Tabloda ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. Son 24 saate ait veriler ise yine Bakan Koca tarafından bu akşam açıklanacak. İşte Türkiye coronavirüs tablosu ile 24 Nisan Corona virüs Türkiye vaka sayısı

Corona Türkiye haritası

Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Son vakalara göre, ilk kez dün iyileşen hasta sayısı tanı konulan yeni vaka sayısını geçti. Uzmanlar bunun olumlu anlamda oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. 25 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak. 

CORONA VİRÜS TABLOSU 25 NİSAN 2020

25 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 24 NİSAN 

24 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi. 

 

2 BİN 600 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 104 BİN 912

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 38 bin 351 testten 3 bin 122'si pozitif çıktı, 109 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 104 bin 912 oldu. Toplamda 2 bin 600 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 790, entübe edilmiş hasta sayısı 929 oldu. Dün 3 bin 246 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

 

TÜBİTAK BAŞKANI KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN TARİH VERDİ!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 25'i üniversite toplam 41 kuruluşun oluşturduğu 'Covid-19 Türkiye Platformu'nun seferberlik halinde ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Mandal, "Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanacak" dedi.

 

 

 

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