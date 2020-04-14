Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 61 bin lişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 1296 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 3 bin 957 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Peki dünyada durum ne? İşet Corona virüs haritası son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 14 NİSAN 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 120 BİNE DAYANDI

Corona virüsü haritasına göre, 14 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 924 bini geçti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119 bin 766. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkede görülüyor.

EN YÜKSEK CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI ABD'DE

ABD son 2 haftadır verdiği corona virüs kayıplarıyla gündemde. ABD'de topam 582 bin 594 corona virüs hastası var. 23 bin 649 kişi de hayatını kaybetti. Vakanların ve ölümlerin büyük kısmı New York'ta. İspanya'da 170 bin vakayı aşarken ölü sayısı da 18 bine dayandı. Uzun süredir corona virüsle mücadele eden İtalya'da da yeni vaka sayısında aşağı yönlü bir grafik olsa da son 24 saatte yaklaşık 4 bin yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 159 bin 516 oldu. ölü sayısı da 20 bin 465.

ÇİN'DE İKİ KORONAVIRÜS AŞISININ İNSAN TESTLERİNE İZİN VERİLDİ!

Çin'de iki koronavirüs aşısının insanlar üzerinde deneme aşamasına geçmesine izin verildi. Dünyada 100 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüsle mücadele kapsamında aşılara daha erken onay verildiği kaydedildi.