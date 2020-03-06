Corona virüsü Türkiye'ye geld mi? Corona virüsü son durum ne? soruları tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesi alarma geçiren salgın için soruluyor. İran ve Irak'ta Corona virüsü salgını nedeniyle camilerde namaz kılınmayacağı açıklanırken, pek çok ülke için seyahat yasakları ya da kısıtlamaları uygulanıyor. Dünya çapında ekonomiden eğitime her şey ve herkes Corona virüsünden etkilendi. İşte Corona virüsünde son durum...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ? 6 MART 2020

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de Corona virüsü tespit edilen bir vaka görülmedi. Corona virüsü şüphesi taşıyan tüm vakalar karantinaya alınarak testler yapılıyor. Test sonuçları negatif çıksa bile 14 gün süre ile gözlem altında tutuluyor. Ancak dün Corona virüsü tespit edilen bir yolcunun THY uçağı ile İstanbul'dan Singapur'a uçması yeniden alarma geçirdi. Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Londra'dan gelen Corona virüsü taşıyan yolcu İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldıktan sonra transit geçiş yaparak Sigapur uçağına bindiği öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü düşünüldüğü zaman yolcunun 22 dakikalık süre zarfında Londra uçağından inerek direkt Singapur uçağına bindiği düşünülüyor.

KABE ZİYARETLERİ DURDURULDU

Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti. Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulacağını belirten yetkililer, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına izin verileceğini kaydetti. Genel kurul yetkilileri Mescid-i Haram içinde itikaf ve uyumaya, içeri yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmeyeceğini, zemzem içilen yerlerin de kapatılacağını aktardı.

Suudi Arabistanlı yetkililer virüsten korunma önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı ve sabah namazları arasında kapalı tutulacağını açıkladı. Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı namazından bir saat sonra kapatılacağı ve sabah namazından bir saat önce açılacağı belirtildi.

Suudlu yetkililer ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığının bulunduğu alanın da kapatılacağını duyurdu. Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat'ta umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyuran Suudi Arabistan, salgının yayılmasını engelleme kapsamında dün Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

ÇİN'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ!

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 44’e çıktığı duyuruldu. Ölü sayısının 11'i bulduğu ABD'de "acil durum" ilan edilirken, İngiltere'de de dün ilk ölüm kayıtlara geçti. Koronavirüs nedeniyle İran'da ölü sayısı 107'ye, İtalya'da ise 148'e ulaştı. Salgında şimdiye dek dünya genelinde ise 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Bununla birlikte ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 44’e, toplam Kovid-19 bulaşan kişilerin sayısı 5 bin 737’sinin durumu ciddi olmak üzere 80 bin 552’ye yükseldi.

KORONAVİRÜS MUTASYONA UĞRUYOR

Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürütmüş, "National Science Review" dergisinde yayımlanan çalışmada alınan Kovid-19 örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildiği kaydedilmişti.

L-COV VERSİYONU DAHA TEHLİKELİ

Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlanırken, S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtilmişti.

İRAN, 2 TURİSTİK KENTE GİRİŞİ KAPATTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün akşama kadar 15 kişi daha yaşamını yitirmiş, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükselmişti.

İran'ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı. Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hasannejad, eyaletin batısından giriş yapmak isteyen araçlara izin vermeyeceklerini belirtti.

İTALYA'DA CORONA VİRÜSÜ YÜZÜNDEN CAN KAYBI 148'E ULAŞTI

İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DE DE DÜN İLK ÖLÜM YAŞANDI

İngiltere'de dün 1 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Ülkede vaka sayısı 30 artarak 115 olurken, yeni vakaların 25'inin başkent Londra'da görüldüğü belirtildi. İsviçre'de ise yaşanan ilk can kaybının ardından vaka sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 261'E ÇIKTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 68 artışla 261'e çıktı. Bugün 99 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bundan önce vefat eden ve kronik hastalıkları oldukları açıklanan diğer kişiler de 69 ve 82 yaşındaydı.

ALMANYA'DA İSE VAKA SAYISI 349'A ULAŞTI

Portekiz'de de 9 koronavirüs teşhisi konulan hasta olduğu bildirildi. Ayrıca Portekiz Havayolları TAP, Kovid-19 nedeniyle mart ve nisan aylarında bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Hollanda'da ise vaka sayısı 38'den 82'ye yükseldi. Almanya'da ise vaka sayısı 349'u buldu.

ABD'DE 11 ÖLÜ VE "ACİL DURUM" İLANI

ABD'nin California eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi. Koronavirüs nedeniyle 11 kişinin öldüğü ABD'de, California'nın 12 idari bölgesinde 50'den fazla kişide yeni tip koronavirüs görüldü.