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Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Çorum'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı

Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi, Tuzcular kavşağında meydana geldi. İbrahim Ethem Baş yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans, Emirhan Koç'un kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ethem Baş, sağlık görevlileri Merve Günaydın (22),Emine Ceylan Eliaçık (35),ambulanstaki hasta Neriman Kılıç (52) ve refakatçisi Mert Kılıç (28) ile otomobil sürücüsü Emirhan Koç ve yanındaki Sema Uysal (28),yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; siren lambaları yanan seyir halindeki ambulansın çarptığı otomobilin savrulup, kaldırıma çıktığı anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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