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        Haberler Gündem Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:08
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        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik İlkokulu yakınlarında bir evden koku geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Hacı Abanuzoğlu'nu (34) yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abanuzoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan Abanuzoğlu'nun cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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