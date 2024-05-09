Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çorum'da kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı

        Çorum'da kaçak elektrikle bitcoin tesisi

        Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak yollarla elde edilen bilgisayar malzemeleri ve kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kaçak elektrikle bitcoin tesisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alaca'nın Özhan Mahallesi'ndeki atıl çorap fabrikası binasında gümrük kaçağı cihazlarla bitcoin madenciliği tesisi kurduğu belirlenen S.A. (29), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        16 ELEKTRONİK CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, fabrika binasında çalışır durumda bitcoin madenciliğinde kullanılan 16 elektronik cihaz ele geçirildi.

        Burada yapılan incelemede, ayrıca binaya kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi.

        REKLAM

        GÖZALTINA ALINDI

        S.A. gözaltına alınırken, gümrükten kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen cihazlara da el konuldu.

        Öte yandan ekiplerin tesiste arama yapması, polis kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #Kaçak elektrik
        #bitcoin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor