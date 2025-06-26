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        Haberler Gündem Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 01:01 Güncelleme: 26.06.2025 - 01:01
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        Çorum'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        Çorum-İskilip kara yolunda, Yunus E.P. (28) idaresindeki kamyonet, Karapürçek köyü ayrımından yola çıkan Ömer Köse'nin (29) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Köse ile kamyonetteki Kadir Ş. (35) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köse, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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