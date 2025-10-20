Habertürk
        Çorum'da oğlu tarafından tüfekle vurulan baba öldü | Son dakika haberleri

        Çorum'da oğlu tarafından tüfekle vurulan baba öldü

        Çorum'da oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 01:08 Güncelleme: 20.10.2025 - 01:08
        Çorum'da, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #çorum
        #Son dakika haberler
