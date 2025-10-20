Çorum'da oğlu tarafından tüfekle vurulan baba öldü
Çorum'da oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti
Çorum'da, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.