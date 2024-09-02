Çorum'da sağanak ve dolu, hayatı felç etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

Arifegazili köyünün muhtarı Şükrü Yadigar, sel sularının köyün altyapısında hasara neden olduğunu söyledi. Yadigar, "Saat 20.30 sıralarında başlayan yağış devam etmekte. Yağış, Arifegazili köyünü felç etmiş durumda. İçme suyu hattı boruları, kilitli parke taşları, asfalt söküldü. Dere yatağı çevresine yaklaşık 500 metre taştı. Hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi. Hasarın sabah daha iyi anlaşılacağını dile getiren Yadigar, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Yağışın ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Sungurlu Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. İş makineleri, bozulan yolları açmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit ve yardım çalışması yürüttü.

AA'nın haberine göre; selin taşıdığı çamur sebebiyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Çamur nedeniyle ayrıca Çorum-Ankara karayolunun Arifegazili köyü yakınlarında ve Sungurlu-Alaca karayolunun Ekmekci köyü yakınlarındaki bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.

ÇORUM VALİSİ DAĞLI'DAN AÇIKLAMA

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar hakkında bilgi verdi.

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Yağışın Çorum'un güney ve batı bölgelerinde etkili olduğunu aktaran Dağlı, Sungurlu ilçesine bağlı Hacıosman ve Sarıcalar köylerinde bazı konut ve ahırlarda su baskını, köy yollarında bozulma meydana gelmesinden dolayı Sungurlu Belediyesi'nden 3 kişilik ekip ve 1 araç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 2 kişilik ekip ve 1 araç ile Sungurlu İlçe Özel İdaresinden 2 kişilik ekip ve 1 iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Alaca-Sungurlu karayolunun sel sebebiyle kapandığı ve araçların ilerleyemediği bilgisi üzerine Karayolları 73. Şube Şefliğinin ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaşan Dağlı, İskilip-Tosya kara yolunun 5. kilometresinde heyelan sebebiyle yola kayaların düştüğü bilgisi üzerine Karayolları ekiplerince yapılan çalışmayla yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.

Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyü yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan Dağlı, İl Özel İdare ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Bayat ilçesine bağlı İshaklı köyünde de bir evin çatısı ile bir garajın yıkıldığı ihbarı üzerine hasar tespitle ilgili çalışma yapılacağını bildiren Dağlı, "İlimiz güney ve batısında etkili olan yağışlar etkisinde Çorum-Ankara kara yolu Koparan mevkisinde yağış miktarının 50 kilogramı aştığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.