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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Çorum FK: 0 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 0 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Streli Mamba'nın golüyle kazanan Erzurumspor FK, puanını 25'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 21:12
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        Erzurumspor, Çorum'da tek golle kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Streli Mamba attı.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 25'e yükseltirken, Çorum FK ise 20 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Adanaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Manisa FK'ya konuk olacak.

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