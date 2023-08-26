Kaynak yapılırken çıkan yargında 120 dönüm alan zarar gördü
Mustafa ULUSOY/LAÇİN (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Laçin ilçesi Çamlıpınar köyünde kaynak makinesinden çıkan yangında 120 dönüm alan zarar gördü.
Laçin ilçesi Çamlıpınar köyünde dün akşam Eyüp Çakır'ın, evinin demir bahçe kapısına kaynak yaptırırken sıçrayan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Laçin, Hamamözü ve Osmancık ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangın, uzun uğraşlarla ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında 120 dönüm arazi zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Laçin Mustafa ULUSOY
2023-08-26 11:38:27