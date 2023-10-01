Çorum´da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
ÇORUM´un EşençayKöyü´nde hayvanlarını otlatan Alper Tapan (37) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Giriş: 01.10.2023 - 21:35 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:40
ÇORUM´un EşençayKöyü´nde hayvanlarını otlatan Alper Tapan (37) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çorum'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte merkeze bağlı Eşençay Köyü'ne yıldırım düştü. Bu sırada dışarıda hayvanlarını otlatan evli ve 2 çocuk babası Alper Tapan, yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.